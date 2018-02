L'atractiu turístic de Terrassa

Terrassa i ell Vallès Occidental tenen un munt d´atractius turístics basats en el patrimoni, la cultura, un entorn natural i una agenda d´activitats que atrauen a milers de visitants. Per a donar allotjament a tota aquesta gent, la comarca disposava l´any 2016 de 49 establiments hotelers (34 hotels i 15 hostals i pensions) amb 6.102 places i 4 establiments dedicats al turisme rural amb 40 places, segons xifres de l´Idescat.

Durant aquest mateix any, l´últim del que se´n tenen dades, els establiments hotelers de Terrassa van registrar prop de cent mil reserves. En concret, 98.230 persones van pernoctar a la ciutat, el que suposava un increment del 6,1% respecte l´any 2015, en el que es va arribar a la xifra de 92.581 persones.

Els visitants, a més, deixen la ciutat amb un bon sabor de boca i puntuen el seu atractiu amb una nota de 8´4 sobre 10. Així ho revela l´enquesta realitzada per l´Oficina Municipal de Turisme entre 418 persones que el 2016 van passar per la ciutat. Nou de cada deu asseguren estar disposades a recomanar Terrassa com a destí turístic.

Quan se´ls pregunta sobre què els ha causat millor impressió, els visitants mencionen especialment aspectes com el caràcter i l´amabilitat de la ciutadania, l´atenció prestada per l´Oficina Municipal de Turisme, la seguretat, la qualitat de la restauració i l´oferta comercial. Cap dels arguments sotmesos a la valoració dels enquestats suspèn. La impressió generalitzada de la ciutat es molt bona i en un rànquing de 0 a 10, inclòs aspectes que obtenen menys valoració superen el 6. És el cas del soroll (7´22), els punts d´accés a internet (6´67) i l´oferta d´aparcament, el factor més mal puntuat amb un 6´31.

Tàndem amb Barcelona

Ja fa anys que Terrassa ha deixat de veure Barcelona com un rival turístic per fer tàndem amb la capital catalana i participar activament en la seva estratègia de promoció. Terrassa presenta la seva oferta junt amb la Ciutat Condal, a través d´acords amb la Diputació de Barcelona i Barcelona Turisme. Des de fa temps la informació sobre la ruta modernista, l´oferta cultural i d´activitats s´exposa junt als tríptics de Barcelona. El resultat d´aquesta aliança estratègica és un increment de visitants procedents de la capital.

Bona part de l´oferta turística de la ciutat convida a estades d´un sol dia però altres com la Fira Modernista, el Festival de Jazz o algunes competicions esportives d´alt nivell comporten pics en les reserves hoteleres i estades perllongades.

L´estadística de 2016 mostra que un 51´9% de les persones que escullen Terrassa com a destí turístic passen una sola jornada a la ciutat, mentre que el 48´1% restant es queda més d´un dia i s´allotja a la xarxa hotelera. El grup més nombrós (23%) hi passa entre 3 i 7 nits, un 17´1% dorm entre una i dues nits i un 7´5% es queda a la ciutat entre 8 i 30 nits.

Entre els turistes que s´interessen pel patrimoni modernista, la Seu d´Ègara i la xarxa de museus, l´entorn natural o les activitats culturals i gastronòmiques, figuren viatgers en ruta per Barcelona, turistes autòctons i també persones que es desplacen a la ciutat per raons de feina, amb motiu d´alguna activitat esportiva o bé de visita a familiars o amics. Una part de les visites guiades que realitza l´Oficina Municipal de Turisme respon precisament a aquests perfil de turista ocasional que aprofita la seva estada a la ciutat per a realitzar una activitat d´oci i cultural. Durant el 2016, la meitat dels visitants (51%) procedien de la resta de Catalunya i un de cada cinc (19%) d´altres llocs d´Espanya. Un 17% dels turistes tenien residència en països europeus i un 13% a la resta del món.

El gruix de visitants es va desplaçar a la ciutat en parella o acompanyats de familiars i/o amics i la majoria van arribar amb vehicle propi o en tren. Respecte al nivell de reincidència en les visites a la ciutat, el 2016 la meitat de les persones que es van interessar per recórrer Terrassa ja l´havien visitat amb anterioritat.