Alfredo Vega recibe a la plataforma para las pensiones dignas

El alcalde Terrassa, Alfredo Vega, acompañado de la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas, Eva Candela, recibió una delegación del Moviment per a unes Pensions Dignes de Terrassa, la cual le entregó un documento con las reivindicaciones del colectivo. La reunión se produjo este lunes, tres días de las manifestaciones convocadas en numerosas ciudades en demanda de una subida de las pensiones. Terrassa acogerá su propia marcha. Será a partir de las once de la mañana, frente al Mercat de la Independència. La manifestación recorrerá la Rambla, Portal de Sant Roc, Major, Unió y Raval de Montserrat. Ayer, el colectivo Marea Pensionista también dio una charla en Can Parellada para conciencias sobre el tema.