Una música que llora y ríe al mismo tiempo de la mano de Marc Sumsi y Tolo Genestar

El pianista terrassense Marc Sumsi y el clarinetista menorquín Tolo Genestar han presentado esta mañana, de la mano en El Cultural, el disco que han grabado asociados en la formación MazikDuo. El álbum se titula "Jewish Life, Portraits of the Past", y en él incursionan en la identidad y en la historia judía contemporánea a partir de diez composiciones de diversos autores, y en las que no faltan aproximaciones a la música klezmer desde la mirada de dos músicos clásicos. El dúo ahonda en la cualidad del klezmer como una música que "llora y ríe al mismo tiempo." Este repertorio ya se ha presentado en auditorios de Madrid, Málaga o las Islas Baleares.