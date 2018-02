Treinta comparsas en la rúa infantil

Extensísima y variadísima volvió a ser la rúa infantil: treinta comparsas montadas exclusivamente para ella, seguidas por otras diez que repetían de la adulta del día anterior. Un flujo de imaginación, colorido, baile, fiesta, también reinvidicación y crítica social y política, bajo en un día frío pero soleado y de cielo nítido, que tenía su momento central en la Plaça Vella, cuando los montajes se sometían al juicio del jurado y del Carnestoltes, el Rei Capdetrons.

El recorrido comenzaba en la Rambla d´Ègara, esquina con la calle de Pau Clarís, y finalizaba en la Plaça Nova, donde con la llegada de la primera comparsa empezó una fiesta infantil animada por Karla amb K y Toni Toku.Primero se dieron unos premios honoríficos a todas las comparsas, y a la 1.30 de la tarde el Rei Carnestoltes, Capdetrons, apareció en el escenario flanqueado por miembros de Mascarada, la entidad organizadora del carnaval egarense, para "daros las gracias. Ha sido un desfile muy guay. Todos lo habéis hecho muy bien".

"Al pregó de la rua infantil, no l´atura ni el 155", comenzaron seguidamente la lectura de éste los representantes del ampa Escola Vedruna Vall. Un pregón rimado y con alusiones a la actualidad. "Al Carnestoltes no el fa callar ni el Constitucional/la gent no és tonta i sap que això no és normal.". Afirmaron que "a Terrassa tenim escola amb bons molts bons professors,/pero volem recordar que hi ha moltes escoles que són barracons./Molts nens estudiant amb fred i humitat,/i que estiguin així a les escoles no és digne d´una ciutat." Más actualidad: "I mentre els professors fan el que poden en aquestes escoles/més d´un diu que ens adoctrinen, i aixì no ens mola!/Els nens i nenes d´avui som les grans persones del demà,/per això igualtat per a tothom volem demanar"; y luego dos versos en inglés: "If we want to teach our kids to be citizens of the world,/the spanish should not be the only language in their blackboard". Acabaron diciéndole "a l´autèntic monarca del poble: / Visca el rei Carnestoltes!"

Escola Pia, pregonera del 2019

La expectación era máxima por conocer los premios del concurso de comparsas, pero, antes, tuvo lugar una novedad de este año: el sorteo del pregonero de la rúa familiar 2019. Subieron una urna con todos los nombres, y el Rey Carnestoltes sacó la bola con el de la Escola Pia.

El primer premio fue para el ampa del colegio Serra de l´Obac por "L´aigua és nostra!", comparsa formada por muchísimas gotas. Con trajes negros y plateados, y un camión lleno de botellas de plástico, montó la Nova Electra su reivindicación del reciclaje, que obtuvo el segundo premio. También reivindicativa (cartel de "Salvem els pols!", símbolos del CO2 y fábricas amenazando los iglús) era la premiada con el tercero, la recreación del Ártico de la Enxaneta, con sus integrantes disfrazados de fauna polar.

"Diálogo", "tolerancia", "respeto", "libertad" eran los ingredientes de las recetas que proponían los "Marcetxefs innovadors", del Ceip Abat Marcet, con un gran cocinero en el vehículo. Una especie de Beethoven dirigía desde el coche las notas musicales en que se habían convertido los integrantes del montaje de Tecnos, "Donem la nota!".

Pero cada comparsa era una fantasía y un mundo ambulante. Los del Isaac Peral cocinaban "Escudella a la Plaça Vella" y en una pancarta proclamaban "Els galets seran sempre nostres". "Als vikins del Capdevila no ens adoctrina ningú" se llamaba la comparsa del ampa de esta escuela. Los superhéroes del Bisbat d´Ègara iban al rescate de "la educación, la solidaridad, la amistad, la integración, el respeto". Los del Centre d´Esplai Ca N´Aurell se vistieron de payasos, de cuyos cuellos colgaban carteles con nombres de plazas y calles, para pedir "Més espais públics per tothom". La Escola Pia recreó el ambiente de un circo en su demanda de "Cap barrera cap frontera".

Los de la Escola Pere Viver dersfilaron "Zzzumnbaos", esto es, de abejorros, mientras que los de la Sant Josep lucieron sombreros calabazas junto a un Hulk. Lanaspa paseó los extraterrestres (con antenas verdes); la ampa Hal, bailarinas orientales, y la Escola França, mimos. Los del Vedruna Vall hicieron la comparsa más dulce, con pelucas de colores. Roc Alabern sacó a los dinosaurios ("Dino on the roc´s"), Sala &Badrines recreó el fondo del mar, y también desfilaron los Simpson, los Wally y otros productos de la magia de carnaval.

Los premios



1º. Ampa Serra de l´Obac. "L´aigua és nostra!"

2º. Ampa la Nova Electra. "Black to the reciclatge"

3º.Ampa Enxaneta. "Exanetàrtica"

4º. Ampa Ceip Abat Marcet. "Marcetxefs innovadors"

5º. Ampa Escola Tecnos. "Donem la nota!"