"Sóc una dona àrab amb una filosofia pròpia"

Va néixer a Casablanca, al Marroc. Amb 4 anys va instal·lar-se amb els seus pares a Can Palet. Actriu, model i cantant (aviat traurà el segon disc), la Fasi Ramdy ha tornat fa dos mesos a Catalunya després d´un llarg parèntesi de set anys al seu país d´origen, on s´ha retrobat amb les seves arrels. Ara s´estrena com a empresària.

De sempre ha volgut ser actriu?

Sí, això és el que em va empènyer, amb 16 anys, a anar-me´n a viure de Terrassa a Barcelona. Jo sempre he tingut una mentalitat molt creativa, molt independent.

Com s´ho van prendre els pares?

Ells sempre han tingut un mentalitat molt oberta. Eren una mica uns "hippies" de l´època. (Riu.) A Barcelona vaig començar a treballar com a model publicitària, i a estudiar teatre i cant. Al cinema, vaig fer un paper a la pel·lícula "Las hijas de Mohammed", de la Sílvia Munt. Però on he treballat més al cine és al Marroc. L´últim projecte ha estat un paper al film "La nuit ardent", del 2017.

Vostè també ha viscut a Madrid i a París. Però arriba un moment en què decideix instal·lar-se al Marroc. Per quin motiu?

En principi volia passar un any sabàtic allà, però me n´hi vaig quedar set! Volia conèixer millor les meves arrels i la màgia del Marroc va acabar captivant-me. Vaig viure a set ciutats diferents. A Tànger, Rabat, Casablanca, Marràqueix...

Aquests set anys l´han canviada molt com a persona?

Ha estat un viatge introspectiu. Sentia ganes de viure la vida més enllà de tenir un horari, treballar i dormir. Volia no deixar-me endur pel sistema. I, un cop vaig decidir acabar aquest viatge introspectiu de set anys al Marroc, vaig crear la meva pròpia marca de roba, accessoris i complements, Oumi.

Quina filosofia té la marca?

Combinar l´art i la moda. Jo ja havia tingut una botiga a Sabadell. Ara, a Oumi, treballo amb una artista portuguesa, Clo Bourgard, que plasma les seves creacions als meus articles. La meva tasca és de creadora. Parlo amb el sastre i li dono indicacions sobre la peça.

És una persona religiosa, vostè?

No, no ho sóc. Sovint dic que sóc una musulmana ´light´, una dona àrab amb una filosofia pròpia.

Al Marroc, la dona avança cap a la igualat vers l´home?

Crec que sí. Al Marroc, cada cop hi ha més empresàries, ministres... Dones que estan obrint camí a altres dones i que són un mirall per a elles. Encara queda, però, molta feina per fer.