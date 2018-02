L'AMPA Serra de l'Obac gana la rúa infantil con "L'aigua és nostre!"

La espectacular y multitudinaria rúa infantil de Carnestoltes ha finalizado, minutos antes de las dos de la tarde, con el jurado otorgando el primer premio del concurso de comparsas a l'ampa Serra de l'Obac, por su montaje "L'aigua és nostre!".

El segundo y tercer premio han sido para las ampas de la Nova Electra ("Black the reciclatge") y Enxaneta ("Enxaneta Ártica"), y el cuarto y quinto para las del CEIP Abad Marcet ("Marcetxefs innovadors", que cocinaban una receta con ingredientes tales como "diálogo", "tolerancia", "libertat") y Tecnos ("Donem la nota!").

La entrega de premios cerrado la fiesta en la Plaça Nova, destino de las comparsas y en la que también, novedad de este año, el Carnestoltes, Rei Capdetrons, ha extraído de una urna, por sorteo, el nombre del encargado del pregón de la rúa familiar 2019: la Escola Pia. El de este año lo ha leído el ampa de la Escola Vedruna Vall. Veintinueve comparsas infantiles (seguidas por otras dieciocho que repetían de ayer) han participado en el desfile, tan animado como siempre, quizás un poco más reivindicativo que en ediciones anteriores.

Pregón de la rúa familiar del ampa Escola Vedruna Vall

"Al pregó de la Rua Infantil,

no l'atura ni el 155.

De vegades no cal donar-hi gaires voltes,

i també algú de casa vol censurar fins al nostre Carnestoltes!!!

Al Carnestoltes no el fa callar ni el Constitucional,

la gent no és tonta i sap que això no és normal.

Un cartell tan dolç com la nostra Comparsa,

la dels nens i nenes del Vedruna Vall, sí que passa?

A Terrassa tenim escola amb bons molts bons professors,

però volem recordar que hi ha moltes escoles que són barracons.

Molts nens estudiant amb fred i humitat,

i que estiguin així a les escoles no és digne d'una ciutat.

Senyors de l'Ajuntament! Deixin de fer el paperot,

i facin el favor de posar a aquests companys bon

condicionament!

I mentre els professors fan el que poden en aquestes escoles,

Més d'un diu que ens adoctrinen, i això no ens mola!

Els nens i nenes d'avui som les grans persones del demà,

per això igualtat per a tothom volem demanar.

If we want to teach our Kids to be citizens of the world,

The spanish should not be the only language in their blackboard

I per acabar, només volem demanar

llaminadures, gelats i felicitat per a tots el que estan escoltant!!!

Per tot plegat diem a l'autèntic monarca del poble:

Visca el Rei Carnestoltes!"