Desembossar: tenir cura de les canonades de casa

Tot i que no és una qüestió que solem tenir present, ja que no es veuen, un dels problemes domèstics més habituals és que les canonades o desguassos s´obstrueixin, especialment quan les llars compten amb cert temps d´antiguitat. Per això cal no descuidar-ne el manteniment i tenir-ne cura en fer-ne ús. Si volem evitar futurs inconvenients, cal que les netegem periòdicament, així com fer-ne revisions.

El primer que hem de pensar és que no es poden tirar restes pel desguàs, com sobres de menjar, oli calent, tovalloletes o similars. A més, hem de tenir present que als desguassos dels banys se solen acumular moltes pèls. Per això cal utilitzar productes específics per netejar les canonades, ja que si no, el més probable és que els productes no adequats formin una barreja amb altres sediments que es troben a l´aigua i que, units a les restes, produeixin un embús inevitable. Això no obstant, és important tenir en compte que els productes per desembussar són tòxics, i que per tant que usar-los amb molta precaució i seguint al peu de la lletra les instruccions.

Saber quan una canonada està embossada pot ser fàcil, ja que sovint el primer que apareix és la mala olor. Això és molt comú en la cuina on les sobres de menjar poden ficar-se en el drenatge i acabar podrint-se. Al problema de les olors desagradables li segueixen l´acumulació d´escombraries que redueix el diàmetre de la canella, obstruint el pas de l´aigua. Això pot generar que en el llarg termini, la canonada es desgasti i es danyi, portant problemes de filtracions i humitat en les parets.

Millor prevenir

Canonades, desguassos i canalització són les zones més propenses a patir trencaments, fuites i altres danys, que podrien evitar-se amb una revisió periòdica. A Terrassa comptem amb diverses empreses que us poden posar a punt les canonades, fer revisions i solucionar els problemes amb els quals us pugueu trobar.

No obstant això, us oferim uns quants consells per prevenir, en la mesura del possible, els problemes relacionats amb els embussaments, tenint en compte que el manteniment i les bones pràctiques ens ajudaran a evitar obstruccions. Així, és important abocar el greix (com l´oli especialment calent) en recipients i portar-la a un punt net. A més, abocar una olla d´aigua bullent per la canonada una vegada per setmana ajudarà a fondre el greix acumulat. En aquest sentit també hi ha experts que recomanen tirar periòdicament pel desguàs mitja tassa de llevat químic i mitja de vinagre blanc. A més, si les canonades s´obstrueixen amb freqüència, tapar el desguàs i deixar que la mescla s´assenteix durant uns minuts.

D´altra banda és molt important no llançar mai substàncies químiques com a pintura o dissolvents per les canonades, ni abocar cera calenta o altres substàncies similars, ja que les pot deixar molt danyades. També cal anar amb compte amb la calç, que es pot acumular i causar embussos en aixetes, dutxes, rentadores o rentavaixelles. En aquest sentit, usar detergents líquids a la rentadora retardarà un possible embús.

Cal anar també amb compte amb els pèls després de dutxar-se. Les restes de pèls que s´acumulen en el desguàs de la nostra dutxa moltes vegades no es veuen però hi són, per això és important que després d´acabar del bany passem la mà per la reixeta del desguàs i estirem cap amunt els pèls que hi pugui haver. I encara sense sortir del lavabo, és de gran importància vigilar amb què es tira dins el vàter. Hi ha gent que hi arriba a llançar bolquers, compreses, gasses, escuradents de les orelles i fins i tot draps per la tassa del vàter. Tots aquests objectes són una grandíssima amenaça per als nostres desguassos, ja que no es desfan amb l´aigua i tenen una grandària considerable. Aquests objectes per si sols poden ocasionar un embús important que solament professionals poden solucionar.

Finalment, a la cuina també és important tenir cura de les restes de menjar, ja que aquestes es van acumulant a les canonades, sent una de les principals causes dels embussos. Per tant, cal netejar en la mesura del possible els plats, gots, cassoles i coberts de restes d´aliments i menjar a les escombraries abans de dipositar-los a l´aigüera, així com usar taps amb reixeta de protecció, per aconseguir que es retinguin els residus de grandària mitjana i gran.