El bosque en llamas de Art & Dance gana el concurso de comparsas

"Prou cremats", la comparsa de Art & Dance contra la quema de bosques para la especulación, es la ganadora del concurso de la rúa adulta del Carnestoltes de Terrassa de este año. 90 personas formaban este vistoso montaje, una parte de las cuales desfilaron disfrazadas de llamas de fuego, y las otras, la mayoría, de árboles.

Su espectacularidad se veía aumentada por una espectral iluminación verde, que realmente daba sensación de bosque y que dejó boquiabierto al jurado. Como ganadora del concurso, Art & Dance deberá realizar la comparsa oficial del próximo año. Los premios han sido entregados esta madrugada, al inicio del Ball de Màscares que llenó el Recinto Final.

El segundo fue para Los Duendes con su "Vudunganga al 155", de temàtica zombie, y el tercero para la Romeria dels Sants Ovaris, por "Si no digo si, es no!", de mensaje feminista y reivindicativo del respeto a las mujeres.

El resto de premios fueron, por este orden, para Amics x Sempre ("Engabiades"), Al Compas ("La primavera"), Prodis i el Globus ("No piquem..si no cal!), Groc Cridaner ("Mary Pompas!"), Amics Monpalet ("Pirates del Mediterrani"), El Porronet ("No ens toqueu els ous", con 135 gallinas) y Drunitas ("Vikchingada", un ambiente vikingo presidido desde el camión por el dios Odin).