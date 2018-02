Benzineres: "temples" del carburant

Si tirem la vista una dècada enrere, recordarem que quan féiem una parada tècnica per posar benzina ens trobàvem un espai on hi havia uns quants sortidors, un caixer i poca cosa més. Amb sort, potser podiem comprar el diari, alguna beguda i caramels per endolcir el viatge una mica.

Aquelles gasolineres d´abans no tenen res a veure amb les veritables estacions de servei que trobem, avui en dia, a moltes carreteres, autovies i autopistas. De fet, molt sovint, ja no es tracta de fer una parada en el camí per omplir el dipòsit de combustible, sinó, molt sovint, en hi aturem de vegades sense cap altra finalitat que comprar-hi el pa, el sopar d´aquell dia, llenya per fer una barbacoa amb els amics o menjar per al gos. Quan no hi demanem un cafè o hi fem el menú del dia.

Diversificació

Aquest és el reflex dels grans canvis que el món de les benzineres ha viscut el últims temps. El sector, avui, es troba diversificat. I els conductors poden escollir entre fer parada a una d´aquestes estacions de servei descrites, convertides en considerables espais comercials, o bé dirigir el volant cap a les anomenades benzineres "low cost". És a dir, aquelles que en general no ofereixen tantes opcions comercials com les estacions de servei, però on el preu dels carburants és més barat.

I és que hi ha condicionants que no han canviat malgrat el pas del temps. Així, el preu de la benzina continua sent un factor fonamental quan hem d´agafar la mànega i obrir el dipòsit del cotxe. Precisamente, la importància que els conductors donem al preu de la benzina és allò que ha provocat la notable aparició de benzines "low cost". D´aquesta manera, qui està al davant del volant pot escollir, a l´actualitat, entre les completes estacions de servei o gasolineres de "baix cost" on trobaran preus reduïts del carburant, basat en l´absència de personal i de serveis complementaris. Moltes, a més, funcionen les 24 hores.

Xifres significatives

Amb dades a la mà també podem veure l´evolució que els clients hem tingut en la nostra relació amb les gasolineres. Segons la consultoria Kantar Worldpanel, avui ja hi ha un 48 per cent de consumidors que comprem alimentació a les benzineres (un punt més que un any enrere). Les dades corresponen al setembre del 2017.

Una altra xifra ressenyable prové d´un estudi realitzat per una altra consultoria. En aquest cas, Deloitte. L´informe assenyala que, a tota Espanya, ja hi ha 8.500 benzineres que compten amb un supermercat.

Canvis en el consum

La importància creixent de les benzineres coincideixen amb un canvi d´habits de compra dels consumidors. Avui en dia, com a clients, sovint necessitem fer petites compres, en botigues properes, on puguem adquirir productes de primera necessitat a qualsevol hora. En aquest sentit, les benzineres juguen un paper cada vegada més important en el panorama comercial de les ciutats.

A banda, les benzineres ja no són aquells establiments que només es trobaven a peu de carretera. Ara s´integren dins la trama urbana de les ciutats. En aquest canvi té molt a veure que, ja des de fa uns anys, les benzineres tradicionals i les estacions de servei presenten un disseny més modern i amigable que abans. S´adapten així millor a l´entorn urbà.