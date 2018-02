Alguns aspectes a tenir en compte

Per al segon cicle d´educació infantil, l´educació primària, ESO i batxillerat s´apliquen els següents criteris generals, segons exposa el Departament d´Ensenyament. Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o els pares o tutors hi treballen: 40 punts. Per proximitat del domicili o del lloc de treballa al centre sol€licitat en primer lloc (només una opció) 30 punts; lloc de treball: 20;domicili al mateix municipi, 10 punts; i si els pares o tutors reben la renda mínima d´inserció: 10 punts. Una altra qüestió a considerar és una discapacitat igual o superior al 33% de l´alumne o familiar de primer grau (10 punts). Val a dir que al batxillerat també es té en compte la nota mitjana. Quants als criteris complementaris, per familia nombrosa o monoparental, 15 punts; si l´alumne té una malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts. A més, si els pares, tutors o germans han estat escorlaritzats en ensentaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts. A més, també es tenen en compte uns criteris específics, entre els que es troba el criteri específic de prioritat, que indica que tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits.