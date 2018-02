Mariona Tomàs es la pregonera

Este año, la pregonera del Carnestoltes supo que lo era en el mismo momento en que se hizo público su nombre como tal. Sucedió que los de Mascarada fueron a "El submarí", el programa que Mariona Tomàs (Terrassa, 1973) conduce en la 95.2 Ràdio, la Municipal, para presentar el cartel, y en directo, sin haberle dicho nada antes, dijeron que el pregón lo leería ella. "Para que así no puedas decir que no".

¿Cómo lo lleva esto de ser la pregonera casi por "obligación"?

Cuando lo dijeron en la radio me quedé bloqueada, pero vaya, tampoco habría dicho que no. Me hace mucha ilusión y estoynerviosa. Es un reto y un compromiso, y agradezco a Mascarada que hayan pensado en mi.

Del contenido del pregón, por supuesto, no nos avanzará nada.

Lo único que puedo decir es que será muy a mi manera. Es decir, que un pregón de Carnestoltes se espera que sea grotesco, incómodo, crítico. No digo que no lo sea, pero yo no sé hacer críticas ni parodias carnavalescas. Para ello se ha de tener mucho arte. Será a la vez negativo y positivo, con un poco de alegoría al referéndum y a la dialéctica del no y del sí, con una parte para cada cosa. Un pregón muy mío, muy interno.

El pregón siempre es una oportunidad de expresar, aunque sea en broma, lo que uno piensa.

Reconozco que me ha aplicado la autocensura. Porque este año, el contexto del Carnestoltes, y más con el tema de la polémica del cartel (al que no haré referencia), me ha hecho tirar un poco para atrás. Otro año habría dicho alguna cosa más.

¿Cómo será su disfraz?

Forma parte de la sorpresa. Solo puedo decir que comenzará de una manera y acabará de otra.

¿Es muy de carnaval, usted?

No demasiado. Como fiesta, me gusta, pero de todas las que se realizan en Terrassa, quizás es aquella en la que menos he participado a nivel personal. Disfrazarme siempre me ha dado un poco de vergüenza. Comencé a conocer y seguirlo al entrar a trabajar en Canal Terrassa, en 1998.