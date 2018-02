Las comparsas del Carnestoltes protestan contra la censura

Terrassa ha vuelto a vivir este sábado el ambiente y la magia del carnaval. Un año más, el Carnestoltes, en esta ocasión Rei Capdetrons, hizo su aparición a media tarde, en la estación del Nord, para encabezar una rúa con veinticinco comparsas.

La primera estaba formada por un miembro de cada una de ellas, y tenía carácter de protesta y expresión de disconformidad por la censura del cartel de este año. En el camión exhibió los carteles de todas las ediciones anteriores, también con una banda con la palabra "censurada", y a su llegada al Raval, esta comparsa ha realizado un minuto de silencio "por la libertad de expresión y los derechos humanos". Por el mismo motivo, Xavier Suárez, el autor del cartel, no ha subido al balcón del Ayuntamiento a recoger el premio.

En su pregón, Mariona Tomàs, ha dado sus razones por las que "no le gusta" y "sí le gusta" el Carnestoltes, ha invitado a "decir todo aquello que yo no he sido capaz de pronunciar", y ha propuesto que la comparsa ganadora de la rúa infantil sea la encargada de diseñar el cartel del Carnestoltes 2019.

Tras la intervención del Rei Carnestoltes, ya con la llave de la ciudad entregada por el alcalde Alfredo Vega, y en la que ha afirmado que "a mi no me controla ni Dios", han comenzado a pasar las comparsas y sus coreografías, en su mayor parte de gran espectacularidad, ante el jurado y el numeroso público asistente.