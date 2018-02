Suspendida la fiesta del Dijous Gras

La entidad organizadora del Carnestoltes de Terrassa, Mascarada, anunció ayer por la noche la suspensión de la fiesta infantil de Dijous Gras, que esta mañana en el Parc de Sant Jordi debía abrir la programación de actos. El motivo es "la alerta que ha dado Protecció Civil porque existe un riesgo muy alto de nevadas y mucho frío, también en Terrassa, y su recomendación de que, por ello, los niños no salgan de la escuela en todo el día", señaló a este diario Mireia Gabaldà, presidenta de Mascarada.

La opción de trasladar el Dijous Gras a un espacio cubierto no ha sido contemplada. "Mascarada no dispone de ningún local con capacidad para más de quinientos niños." Tampoco es posible ni lógico volver a programar la fiesta otro día. Así pues, el carnaval de Terrassa número 41 de la era moderna no tendrá Dijous Gras, que en esta ocasión presentaba las actuaciones de Sara Fuente (teatro de títeres) y Karla amb K (animación), y talleres de disfraces y pintura facial a cargo de los estudiantes de educación infantil del IES Montserrat Roig y la Escola Vilamanyà.

Uno de los momentos más esperados de esta celebración inaugural era la aparición del Excel·lentíssim i Molt Honorable Emissari del Rei Carnestoltes, enigmático personaje que desde el año 2005 se presenta en el Dijous Gras, y realiza un discurso en el que llama a la participación en los festejos. Ayer por la noche, una vez tomada la decisión de suspender la fiesta, Mascarada aún no había podido comunicarse con él. "Hablaremos con el Emissari para que ponga en la web de Mascarada la intervención que tenía preparado para el Dijous Gras, o crearemos en ella una pequeña historia para que su mensaje pueda llegar a la población." En su año número trece, ha habido mala suerte con este personaje que ya resulta tradicional y entrañable.

En conversación telefónica con este diario, anteayer, el Emissari afirmó que estaba preparando una intervención que "será breve. Anunciaré la llegada del Carnestoltes y de estos días de fiesta, y animaré a pequeños y grandes a disfrazarse sin tener vergüenza", nos comentó. El Emissari visita Terrassa invitado por el grupo La Baixada, que organiza este año la comparsa oficial del Carnestoltes".

Los próximos días

El resto de la programación se mantiene. En la jornada del viernes, el Carnestoltes terrassense no tiene este año ningún acto. En las últimas ediciones incluía el "Tajastotes", de Diables de Terrassa, que estos vuelven a organizar mañana, "pero este año no forma parte del programa ni Mascarada tiene nada que ver". (Con el nombre de "La Gran Animalada, Diables de Terrassa iniciarán el "Tajastoltes´18", a las siete de la tarde, en la Plaça Vella.)

Así pues, la programación comenzará directamente con la gran rúa del sábado. Veintisiete comparsas, que suman unas cuatro mil personas, se han inscrito en ella. Cabe señalar que las inscripciones pueden realizarse hasta el mismo momento del inicio del desfile. "Lo habitual es que, a última hora, solo lo hagan comparsas pequeñas. Pero comparsas motorizadas, si llevan los papeles del coche, pueden inscribirse antes de comenzar".

El Carnestoltes, que este año recibe el nombre de Rei Capdetrons, llegará a la estación de Renfe a las 5.45 de la tarde. Se subirá inmediatamente a la comparsa oficial de la Baixada Sobre sus características pesa, como es habitual, el mayor de los secretos. Solo ha trascendido el nombre ("Petard@s:Petem) y el número de sus integrantes: 105. Con el Carnestoltes en lo alto de la comparsa, comenzará la rúa, con su recorrido habitual. La llegada del Rei Capdetrons al Raval de Montserrat está prevista sobre las siete de la tarde. Tendrá lugar entonces la ceremonia inaugural. Le será entregado el premio al ganador del concurso del cartel, Xavier Suárez. La pregonera de este año, Mariona Tomàs, leerá su discurso. El alcalde Alfredo Vega entregará la llave de la ciudad a Capdetrons, que posiblemente diga unas palabras. Y el carnaval de Terrassa 2018, el 41 de la era moderna, habrá comenzado.

El jurado del concurso de la rúa vuelve a estar instalado en el Raval. Ante él las comparsas bailarán y realizarán sus espectáculos con el mayor esmero, en búsqueda de los premios que se otorgan en el Ball de Màscaras que a las doce de la noche se inicia en el Recinte Firal.

Las entradas para el baile tienen un precio de seis euros, y no se venden por anticipado. La entrega de premios está prevista a su inicio, entre las 12.15 y las 12.30 de la madrugada. Después, "las familias y niños suelen irse, porque en su mayor parte son miembros de comparsas, y han de levantarse pronto al día siguiente para participar en la rúa infantil". La entrada al Ball de Màscares, que se prolonga hasta las cuatro de la madrugada, está prohibida a los menores de 16 años si no van acompañados de su tutor legal. La fiesta cuenta este año con la música en directo del grupo La Loca Histeria, y, en su hora final, con el disc-jockey LaDiscretaDJ.