Un desprendimiento de tierras afecta a un vehículo cerca de Les Martines 

Un vehículo acabó afectado por un desprendimiento de tierras ocurrido el lunes en unas obras de la calle de Can Santfeliu, cerca de Les Martines. Un testigo informó a la Policía Municipal a las 9.15 de la mañana; el hundimiento, posiblemente provocado por las lluvias de los últimos días, había afectado a un vehículo que circulaba por la zona, cerca de la calle del Senglar. Los agentes que se presentaron en el sector no pudieron comprobar si el coche tenía desperfectos, pues ya se lo había llevado una grúa. La policía supo que las obras eran de Mina, por lo que avisaron a la empresa de aguas para que unos operarios interviniesen y resolviesen el problema. La calle de Can Sanfeliu quedó cortada al tráfico mientras duraron los trabajos de reparación.