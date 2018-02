Quan arriba el fred, hi ha certes coses que són imprescindibles. Una d´elles és sens dubte una bona tassa de xocolata calenta. El plaer d´olorar-la, de subjectar-la entre les mans i així agafar una mica d´escalfor, el gust de sucar-hi el que més ens agradi i acabar repelant amb la cullera... és un moment que s´assaboreix des del principi i fins al final.

Aquí a Catalunya en som molt de fer el que nosaltres anomenem xocolata desfeta. De fet, qui no ha estat mai en una xocolatada popular, ja sigui per festes majors, Sant Joan o fins i tot a l´escola? Qui no ha tornat de festa alguna vegada, més tard del que s´esperava, i ha acabat esmorzant xocolata amb xurros? I de ben segur que molts fan una bona xocolata per esmorzar un diumenge o per alguna celebració familiar.

A Barcelona hi ha una gran tradició en la preparació i degustació d´aquest aliment. Fins i tot podem trobar el museu de la Xocolata, així com les tradicionals xocolateries del carrer de Petritxol. Però a tot el territori trobarem un lloc on degustar-la. A Terrassa hi ha diversos establiments on poder gaudir d´una bona xocolata amb melindros. O amb xurros. També pastisseries i locals especialitzats on a més de menjar-ne, també podem comprar les millors xocolates per endur-nos-la a casa i preparar una bona tassa quan ens vingui més de gust. Segurament algun matí o una tarda d´un cap de setmana d´hivern, ja que pensar en xocolata desfeta també és pensar en tranquil·litat, en un moment de plaer reservat només per a nosaltres. I és que es tracta d´un aliment deliciós que es gaudeix tan si es pren sol com si es pren en bona companyia.

Una tradició, com comentàvem, de la qual ja en parla Rafael d´Amat i Cortada, baró de Maldà, en el seu dietari anomenat Calaix de Sastre elaborat al segle XVIII. Els francesos del Segle d´Or també parlaven ja d´aquesta afició a tot el territori espanyol i segons va dir l´escriptor Alexandre Dumas (segle XIX) "els espanyols només s´alimenten amb cigrons i xocolata".

Reservat a l´elit

El cacau, com molts altres productes que consumim avui dia, és un aliment originari d´Amèrica del Sud. Sembla que la xocolata es va originar a Mèxic probablement el 1500 aC. El segle III, la beguda de xocolata era consumida principalment per la classe alta dels maies amb fins cerimonials. En la seva composició, es barrejava el cacau amb bitxo, vainilla, mel o altres components. Els asteques (segles XI a XVI), a més de consumir la xocolata com a beguda freda pròpia de classes altes, utilitzaven el cacau com a moneda i ho associaven amb Xochiquetzal, la deessa de la fertilitat.

A Espanya arribaria de la mà de Cristòfor Colom (segle XV), qui va portar alguns grans de cacau als Reis Catòlics però no se sabia ben bé que fer-ne amb ells i van quedar oblidats. Una vegada que els espanyols van conèixer l´existència del fruit i de la beguda que fabricaven els asteques amb ell, van quedar sorpresos per la seva textura i la seva fàcil preparació. S´atribueix a les monges d´Oaxaca la iniciativa de crear amb el cacau una beguda dolça, tal com la coneixem actualment, amb cacau, sucre de canya i canyella. Va tenir gran èxit i de seguida va ser difosa per Espanya.

Va obtenir gran popularitat gràcies al fet que l´Església catòlica va considerar que el seu consum no trencava el dejuni, i va passar a ser la beguda preferida durant la quaresma, pel seu valor nutritiu. El seu alt preu però, en va fer la beguda oficial dels reis i la cort espanyola.

Després passaria a França, Anglaterra, Bèlgica, Àustria i Suïssa on es va transformar, ja que va ser dels primers països en preparar-lo amb llet. Actualment, es considera que el millor cacau del món és el d´Equador.

Amb millor humor

Recerques recents demostren que el cacau o la xocolata negra té molts beneficis per a la salut, ja que conté antioxidants i preveu la hipertensió. A més, afavoreix la circulació, conté àcids grassos essencials, minerals com el ferro i el magnesi, vitamina B9, fibra, flavonoides efectes vigoritzant, la teobromina, substància que estimula el sistema nerviós central, i altres substàncies fitoquímiques totes elles beneficioses per l´organisme. Eduard Punset en el programa Redes va recollir estudis recents en la millora de l´estat ànim que produeix el consum de la xocolata. I és que la xocolata conté endorfines, uns estimulants per al cervell que produeixen sensacions de plaer. Aquest podria ser un dels motius pels quals alguns consideren que és un afrodisíac.