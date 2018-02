El comerç del futur: la botiga mòbil i automàtica

La nit ja ha caigut. És molt tard. Els súpers fa estona que han tancat i la botiga més propera ens cau lluny. No tenim res a la nevera ni tampoc moltes ganes de sortir al carrer. Què hem de fer, doncs, per sopar?

D´aquí poc temps, aquesta situació es solucionarà utilitzant una aplicació informàtica del telèfon mòbil amb què trucarem una botiga autònoma i robotitzada, que es desplaçarà fins a l´aparcament més pròxim a casa. Allà accedirem a l´interior de l´establiment per comprar els productes que necessitem. De fet, aquesta botiga ha començat a provar-se als carrers de Xangai, a la Xina, i aviat arribarà als Estats Units.

La tenda Moby Mart, model Moby1, desenvolupada per l´empresa Wheelys amb la Universitat de Tecnologia de Hefei i la firma Himalafy és un prototipus, però mostra una de les tendències de futur pel que fa al comerç minorista. La Moby serà, a la vegada, un camió de repartiment i una tenda.

Per tota la ciutat

Quan estigui perfeccionada, la botiga sobre rodes permetrà els comerciants "patrullar" el centre d´una ciutat a les "hores punta" i aturar-se davant dels clients a la vorera mateix, convertint cada estacionament en un potencial punt de compra "obert les 24 hores", expliquen els seus creadors.

Durant el dia romandrà a una zona comercial i es desplaçarà a les tardes fins a les àrees residencials per, ja durant la nit, reabastir-se en un altre indret cèntric.

La botiga també podrà moure´s d´una població a una altra per captar clients. I fins i tot desplaçar-se a pobles petits.

Les també dites "mobys" funcionaran amb electricitat i tindran panells solars al sostre per recarregar la bateria del seu motor elèctric. Els clients utilitzaran una "app" per localitzar la tenda mòbil més propera o fer que vingui a trobar-se amb ells. L´app també servirà per entrar a la botiga, escanejar els articles que volem comprar i podrà suggerir ofertes personalitzades.

Sense tripulació

Les "mobys" no tindran tripulació, les portes s´obriran i es tancaran amb l´aplicació i estaran protegides per videocàmeres intel·ligents. A més disposaran de tot tipus de productes guardats en caixes, des de roba i bombetes elèctriques fins a premsa en paper, menjar, begudes. També podran comptar amb un caixer automàtic, minifarmàcia, dispensador d´aigua, una cafetera i un desfibrilador.

Cada "moby" tindrà al sostre quatre drons, que podran entregar una selecció més petita dels productes que prèviament s´hauran empaquetat automàticament.

La versió actual de la botiga assajada a la Xina està controlada per un conductor, o bé per un control remot, però d´aquí uns anys estarà autoconduïda.

Més oferta

La botiga Moby Mart va ser dissenyada per Wheelys Café, una cadena de cafeteries ambulants muntades sobre rodes. "La idea que la venda minorista física acabarà desapareixent, és absurda. La gent sempre voldrà comprar un gelat a la botiga de la cantonada", assenyala la Hannah Mazetti, una de les dissenyadores del singular establiment. "Seran les primeres tendes adaptades a l´era d´internet", afegeix.

"Les ´mobys´ són una part del futur de la venda minorista –indica Per Crowell, directiu de Wheelys Café–. Són una barreja entre un camió de repartiment i un supermercat. S´hi vendran productes de consum immediat, com menjar o cafè, a més de servir per entregar als clients comandes de botigues online".