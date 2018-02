El Ciutat de Terrassa de teatro ofrece la obra "Va ser un home excepcional" 

El Grup Teatral L'Eramprunyà, de Gavà, representará mañana a las seis de la tarde, en la sala Crespi del Casal de Sant Pere, la obra "Va ser un home excepcional", adaptación de una comedia inglesa. Se desarrolla en el funeral del padre de la familia Morlans Xipre, con un sacerdote con mucha prisa y una viuda que no para de comer. No aparecen ni los nietos ni la tía, pero sí un visitante que nadie parece conocer. La función forma parte de la programación del Ciutat de Terrassa de teatro, que organiza el Casal de Sant Pere. Las entradas tienen un precio de once euros.