Café literario para jóvenes con Asunción Herrero

Hoy a las once de la mañana, en la biblioteca del distrito 4 (c/ Infant Martí, 183), Asunción Herrero Gómez conducirá un "Cafè literari per a joves". Asunción Herrero es profesora de literatura de bachillerato. Por otra parte, la Biblioteca Central acoge hoy, a las cinco de la tarde, un "laboratorio" para niños desde los 4 años.