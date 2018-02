Arte "lapidario" en el EspaiDos

"Tombstones are not flat" es la exposición-instalación que Carlos Fernández-Pello inauguró el sábado en el EspaiDos de la sala Muncunill. Ganador del premio Miquel Casablancas-Sant Andreu Contemporani, esta propuesta aborda la relación de la vida con la superficie en la que se desarrolla, y la búsqueda de formas de vida no mortales. Y especula sobre la "lápida de la inmortalidad" en base a la arquitectura y los líquenes. Podrá verse hasta el 1 de abril, y forma parte del ciclo "Mesurar amb precisió...!"