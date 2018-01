Arriba la gran festa de la gresca i la disbauxa

Comença el compte enrere par a les festes del Carnestoltes. Els que no hagin estat previsors de ben segur que a hores d´ara van atrafegats buscant les disfresses per anar com cal a la rua. Segurament també hi haurà algun pare que anirà a corre-cuita buscant tot el material que els seus fills necessiten dur a l´escola per preparar-se el vestit que toca enguany. O per fer allò que tant agrada els més petits de la setmana boja: dilluns, la cara pintada; dimarts, amb mitjons de colors; dimecres, de cuiners; dijous, amb barrets; i divendres, el gran dia: tots disfressats!

I és que el carnaval és una celebració per tothom. Grans i petits s´ho passen d´allò més bé amb la gresca i la disbauxa que aquest any es viuran des del 8 de febrer, el dia del dijous gras, fins al dia 14, dimecres de cendra (que curiosament i per circumstàncies del calendari, coincidirà amb el dia dels enamorats. Algú li veurà una mica d´ironia al tema.).

Com apuntàvem, una festa de disbauxa que transgredeix la quotidianitat i que a Terrassa té la llarga tradició de quedar representada en un cartell. L´encarregada d´organitzar tota la festa és la Confraria La Mascarada, que també prepara l´elecció del cartell. Un pòster però que enguany ha creat molta polèmica, fins al punt que la mateixa organització ha decidit censurar-lo, obligada per "pressions i amenaces", tal com es va informar la setmana passada en un comunicat.

Per a tothom

Trobar una disfressa és tota una odissea. Els més imaginatius i manetes s´hi posen setmanes abans per tal de fer-ne una d´única, divertida i que deixi bocabadat tothom. Així, van a buscar-se el teixit a tendes especialitzades i ells mateixos es confeccionen el vestit. Després, busquen en diferents establiments els complements necessaris, que donaran el toc definitiu al seu abillament. D´altres, també amb temps, van a buscar una disfressa ja feta en botigues especialitzades. Fins i tot hi ha llocs on les lloguen, de manera que les portes un dia, i després les pots tornar.

D´altra banda, si sou dels que aneu a última hora i tampoc teniu massa diners per gastar, podeu optar per utilitzar només complements. Màscares, perruques, "kits" de policia, de hawaiana, de cuiner o també de diverses professions en estil "sexy" (que ja se sap que per carnestoltes s´acostuma a ensenyar carn). Això tant val per dones com per homes, que en aquesta festa tothom ha de fer gresca.

I si aneu una mica perduts, de ben segur que a qualsevol dels establiments on venguin disfresses, complements, teixits i/o articles de festa i Carnestoltes us poden donar un cop de mà, orientar-vos i assessorar-vos per tal que aconseguiu la disfressa que més s´adapti al que busqueu.

Últimes tendències

Gràcies a la gran varietat de pel·lícules i series que han triomfat a finals del 2017 i principis del 2018, aquest tipus de disfresses se situaran als primers llocs del rànquing. Els superherois dels còmics de tots els temps són els principals protagonistes: Iron Man, Superman, Wonder Woman, Capità Amèrica, Thor, Super Girl... N´hi ha molts on triar i de diversos estils. D´altra banda, els protagonistes de l´última pel·lícula de la saga d´Star Wars segur que també ompliran els carrers aquest Carnestoltes, així com també hi haurà més d´un pallasso terrorífic sortit del film It.

Quant a sèries, Stranger Things i Joc de trons seran sense cap mena de dubte les reines de la festa. Altres, com els personatges de Peaky Blinders o Orange is the New Black també poden ser originals i potser no tan complicades de fer. I si sou dels atrevits i dels qui us agrada riure, disfressar-vos dels personatges protagonistes de la sèrie d´animació Rick & Morty segur que us fa triomfar.