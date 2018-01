Inauguración de nuevas exposiciones

Hoy a las doce del mediodía, en el EspaiDos de la sala Muncunill, Carlos Fernández-Pello inaugura su exposición "Tombstones are not flat". Es un proyecto que fusiona las aproximaciones científicasy poéticas sobre la búsqueda de formas de vida no mortales. Por otra parte, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil inaugura mañana, a las doce del mediodía, "Generalogies. Identitats tèxtils", sobre la relación de éstas con las jerarquias sobre el género y la sexualidad. El acto incluirá performances.