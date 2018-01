Anciana intoxicada en un incendio

Una mujer de 88 años resultó intoxicada al inhalar humo en el incendio que se declaró el martes por la noche en una vivienda, en el barrio de Can Jofresa. El fuego prendió en la campana extractora de una cocina en un bloque de pisos de la calle de Montblanc. Los servicios de emergencias supieron del hecho a las 9.55 de la noche.

El incendio ya había sido sofocado por unos vecinos antes de la llegada de las cuatro dotaciones de bomberos que acudieron a Can Jofresa tras la alerta difundida por el sistema 112. Los efectivos de Bombers confirmaron la extinción del fuego. Unidades de la Policía Municipal también se presentaron en la zona. Y una ambulancia. Personal sanitario atendió allí mismo a la mujer que había respirado el humo, pero su estado no parecía revestir gravedad y no fue necesario su traslado a ningún hospital