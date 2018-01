Estudiar fora, una experiència única

Aprendrem, alhora que obrirem una finestra a una altra i enriquidora realitat. Aquest podria ser el resum del que representa passar per una d´aquelles experiències que, per positiva, durem amb nosaltres durant la resta de la vida.

És la d´estudiar a un país estranger, una atractiva opció per la qual aposten cada vegada més joves alumnes. Aquesta no serà una decisió futil. Tot el contrari. Apostar per marxar fora al llarg d´un trimestre o d´un curs acadèmic representa una veritable aposta de futur personal i professional.

D´entrada perquè estar sols en un país que no és el nostre ens obligarà, vulguem o no, a espavilar-nos. Ens endinsarem en una llengua, una cultura i també un sistema educatiu diferent del que estem acostumats.

Riquesa cultural

Aquesta immersió que farem al dia a dia d´un altre territori sempre suposa un xoc cultural, però alhora també representa una oportunitat per començar a créixer com a persones.

Podem anar a estudiar més lluny o més a prop. A França, el Regne Unit, Irlanda, Alemanya, el Canadà o els Estats Units. Però aquest guany personal segur que hi serà sempre.

Estudiar a un altre país també ens permetrà conèixer estudiants d´arreu del món, el que en teoria ens pot fer persones més obertes de ment i respectuoses amb la diferència.

D´altra banda, la nostra estança forània suposarà una oportunitat per viatjar. Donat que hem decidit passar una temporada més o menys llarga a un altre país, podrem aprofitar per fer turisme i conèixer ciutats i paratges que fins a llavors no havíem vist.

Llengua i aptituds

Aquestes són algunes de les situacions que ens poden fer créixer des del punt de vista personal si passem una temporada a l´estranger per qüestions d´estudis. Potser, fins i tot, aquest sigui l´aspecte més positiu de marxar fora un temps. Però no hem d´oblidar, ni molt menys, els coneixements que n´obtindrem i que ens poden ajudar moltíssim tant en la nostra vida acadèmica com en la laboral.

Passar un temps a un altre país ens servirà per aprendre´n l´idioma. I ho aconseguirem a través d´una immersió en la llengua que volem millorar, ja sigui l´anglès, el francès, l´italià, l´alemant o, per què, no, el xinès.

En aquest sentit, el coneixement previ que tinguem de la llengua serà un dels criteris bàsics que haurem de tenir en compte a l´hora de decidir el destí i el programa d´estudis que seguirem.

Les possibilitats que tenim al davant, són diverses. Les empreses o centres d´idiomes que estan especialitzats en organitzar estances a l´estranger ens les explicaran amb detall.

En una visió a l´engròs, podem dir que hi ha l´opció d´estar només un trimestre fora, o tot un curs acadèmic... O començar per un trimestre per provar que tal va l´experiència i després allargar-ne l´estada. Sense oblidar, és clar, els cursos d´estiu.

Precisament, optar per un campament o un curs d´estiu a l´estranger pot ser un primer pas per després plantejar-nos una experiència de més llarga durada. Sempre tenint en compte que cada persona és un món. I que cada infant tindrà una capacitat diferent d´adaptar-se al nou país.

En tot cas, els pares no han de desesperar-se si veuen que durant les primeres setmanes del curs, el seu fill té més ganes de tornar cap a casa que cap altra cosa. Sempre existirà un període d´adaptació al nou entorn.

En qualsevol cas, hem de ser conscients que durant el temps de permanència a l´exterior poden sorgir mil i un imprevistos. Tant des del punt de vista de la logística (algun tipus de problema amb l´allotjament triat, amb el transport, de salut...) com acadèmics.

Garantir un seguiment

En aquest darrer aspecte, pot sorgir algun contratemps en la relació amb el col·legi o la universitat en què estudiem. Per exemple, que no ens vulguin convalidar alguna assignatura.

Per aquest cas, o per a qualsevol altre, serà adient que des del centre organitzador de l´estada realitzin un seguiment continuat de com van les coses a l´alumne que està fora. Això també suposarà una gran tranquil·litat per als pares que tenen els seu fill o la seva filla estudiant a l´extranger.

Tot és qüestió de plantejar-s´ho i de fer números. El Regne Unit i els Estats Units són dues de les destinacions amb més demanda. El Canadà també guanya pes.

La tria entre un país on un altre dependrà dels nostres gustos. I d´on podrem treure més profit, personal i acadèmic, de la vivència. Que ens assessorin sempre és una bona idea.