Comença bé l'any fent dieta saludable

El gener és el mes dels bons objectius i a més de practicar esport, deixar de fumar, cuidar la figura i dormir vuit hores el més desitjat, sense dubte, és el de dur una dieta saludable. I el primer repte per a molts, quan comença un nou any, és el de fer un canvi d´hàbits d´alimentació. És hora de corregir els excessos que vam tenir amb els dinars, sopars i balls familiars durant les celebracions nadalenques.

Els menjars extraordinaris passen factura al sistema digestiu de molts. Almenys set de cada déu adults estan patint ara molèsties a l´estómac, com inflor i ardors, segons constaten des de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Aquests trastorns digestius són el resultat d´una ingesta excessiva de calories, greixos i sal.

És moment de recuperar la bona alimentació, d´alleugerir els àpats i de seguir una dieta depurativa per a que tot funcioni correctament.

Les dietes "miracle"

Si el nostre propòsit és perdre pes hem d´estar alerta i no deixar-nos enganyar per les dietes "miracle" i consultar sempre un expert. Els nutricionistes alerten: "No tot el que està de moda és vàlid". El mètode de la Bella Dorment, les dietes detox (que substitueixen els menjars pels batuts vegetals) o la dieta de la llengua del diable o kerodieta que han cobrat protagonisme per a aprimar-se són, segons els experts, l´opció menys indicada per a controlar la figura.

L´última moda entre algunes famoses per a eliminar quilos en poc temps és la ingesta de preparats que contenen una planta de l´Asia oriental batejada com a "llengua del diable". Els dietistes asseguren que no està demostrat que el seu contingut en "glucomanano" sigui eficaç per a absorbir la grassa corporal.

Tampoc no és gens aconsellable el mètode de la Bella Dorment, que consisteix en dormir durant llargs períodes de temps per a evitar menjar, un hàbit que pot perjudicar molt la salut.

I és contraproduent seguir d´altres fórmules "miracle" com la "kerodieta" (baixa en carbohidrats, alta en proteïnes i moderada en grasses), que pot ser efectiva a curt termini però amb uns resultats difícils de mantenir en el temps.

Una altra opció controvertida i que amaga riscos per a la salut, segons els experts, és la dieta alcalina, basada en la teoria de que es pot canviar l´equilibri de pH (nivell d´acidesa) del cos i la sang a través dels aliments. El risc radica en excloure fonts de proteïnes i nutrients i incidir en els vegetals.

Com seguir una bona dieta?

La millor manera de tornar als bons hàbits a taula, eliminar toxines i també perdre pes és fent una dieta equilibrada. Com?

Recupera els cinc àpats al dia.

És important que tornem a tenir consciència de les hores que transcorren entre els àpats i de fer petits menjars però freqüents per a evitar picar o que els àpats principals siguin més abundants del compte.

Canvia les prioritats del menú.

Hem de tornar a donar preferència a les fruites, verdures i hortalisses perquè mataran la gana i ens aportaran aigua, fibra, vitamines i minerals, i poques calories.

Inclou proteïna de qualitat.

El pollastre, el gall d´indi, el peix, els ous, el marisc o els llegums ens ajudaran a mantenir la massa muscular, condició indispendable per aconseguir la reducció de pes i de grassa corporal.

Beu aigua i infusions

L´aigua és la beguda que millor ens hidrata i no ha de ser substituïda per refrescs ensucrats ni sucs perquè el sucre té conseqüències indesitjables com la diabetes, el sobrepès o la càries.

Tria bé els aliments i recorda les tècniques de cuina sana. És aconsellable també evitar comprar productes ultraprocesats perquè contenen grasses saturades i optar pels aliments de temporada. No cal limitar-se als menjars a la plan-xa o bullits. També es pot cuinar al wok, a la graella, al papillote.

La qüestió és començar l´any tenint cura del menjar i la salut.