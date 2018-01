La UPC crea un "sastre virtual" para acertar con la talla en la compra de ropa "online"

El Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (Intexter) del campus de la UPC en Terrassa ha ideado una aplicación (App) para el móvil para acertar con la talla en la compra de compra por internet. La App, que toma el nombre de "ISize You", se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo Morpheos, coordinado por Intexter y en el que participan la Universidad Tecnológica de Munich, el Instituto tecnológico Metalmecánico de Valencia y l as empreas iDEAL y Honolix y la tienda de ropa italiana Piazenza. "ISize You" está considerado por sus creadores como el primer sistema que garantiza a los usuarios una eficacia total en el momento de elegir la talla, así como máxima confidencialidad en los datos privados.