Proyección de la película "Quiz Show" en el Candela

El Videodrome del Ateneu Candela prosigue su ciclo de cine sobre la televisión con el pase, hoy a las 9.30 de la noche, del film "Quiz Show". Robert Redford dirigió en 1994 está película basada en las memorias de Richard N. Goodwin, "Remembering America: A Voice From the Sixties". La película narra los engaños relacionados con el concurso televisivo "Twenty One", muy popular en Estados Unidos en la década de 1950, que fueron investigados por Goodwin. Labanda sonora del film es de Mark Isham.