El PDeCAT se abstendrá en los presupuestos municipales

El portavoz municipal del PDeCAT, Miquel Sàmper, anunció ayer que su grupo no dará apoyo a los presupuestos municipales de 2018 y que se abstendrá por considerar "que la ciudad no puede quedar paralizada". Sàmper argumentó que su abstención viene motivada, de modo esencial, porque "el nuevo ejercicio no prioriza algunas actuaciones que para nosotros si lo son". En este sentido, la concejal Meritxell Lluís, citó que echa en falta más dotación y recursos para el plan de accesibilidad integral, derechos humanos y memoria histórica, así como para las entidades en general que trabajan en la ciudad. El portavoz valoró, sin embargo, que las nuevas cuentas contemplen partidas para el Vapor Gran y los polígonos industriales, así como que el distrito 1 se dota de un coordinador, una figura que ya está implantada en el resto de distritos. La comparecencia del PDeCAT, en la que también ha participado el concejal Dani Nart, ha tenido lugar dos días antes de la celebración del pleno de presupuestos, que será este jueves, a partir de las seis de la tarde. El partido defenderá su posición "crítica" con 11 enmiendas.