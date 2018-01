Fins on puc posar a prova el meu cos?

Fins on puc posar a prova el meu cos?

Fer esport és bo i saludable. És un bon antídot antiestrès, millora la qualitat de vida de les persones i també la seva autoestima. Diuen que genera hormones de la felicitat i per tant aporta satisfacció i és una sana addicció. Per això no és estrany que sigui un dels primers propòsits de l´any i molta gent s´animi a apuntar-se al gimnàs.

Però el que realment pot posar en risc la salut és apuntar-se a curses populars o triatlons sense tenir la seguretat d´estar en forma. Abans de llençar-se a córrer una mitja marató, una ruta ciclista o fer un esport d´alt risc a triatlon és important ser conscient de quines capacitats físiques es tenen. Una revisió mèdica ens traurà de dubtes.

Si una persona fa exercici intens sense estar preparat pot tenir més risc de lesions o, fins i tot, problemes de cor, segons alerten els cardiòlegs. Revisar el teu estat de salut és una mesura preventiva especialment important en persones que volen participar en competicions atlètiques de resistència. La clau és la moderació, escoltar el cos i saber fins on pot arribar. Un error habitual és posar a prova els límits físics sense estar preparat adequadament ni valorar el risc cardiovascular o muscular que comporta un gran esforç.

La febrer del running ha incrementat les visites imprescindibles a les clíniques de medicina de l´esport. Són centres que també s´ocupen de fer les revisions reglamentàries als alumnes que participen en competicions d´esports federats en els diferents clubs de la ciutat.

Una revisió anual

L´esport és una activitat saludable que aporta moltíssims beneficis a l´organisme però també suposa un sobreesforç físic i cal estar segur que el podem afrontar amb garanties. Encara que l´esportista es trobi bé de salut pot tenir alguna alteració o desajustament que no doni símptomes.

Al reconeixement de l´esportista intervenen metges de medicina de l´esport, fisioterapeutes i podòlegs. Fins i tot, pot ser necessària l´exploració d´un cardiòleg si a l´electrocardiograma de control es descobreix alguna petita alteració i cal fer una ecografia del cor.

Amb tot, cal no caure en l´error de fer esport intensiu sense saber-ne per baixar pes. Abans cal consultar un expert.