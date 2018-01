El PSUC Viu de Terrassa pide retirar el cartel de Carnestoltes

En un comunicado que acaba de hacer público, la delegación local del PSUC Viu ha pedido la retirada del cartel de carnestoltes de este año. Dice lo siguiente: "Entenent i respectant la paròdia, disbauxa i transgressió que representem a la festa tradicional i popular de Carnestoltes, considerem que el cartell publicitari d´enguany dels organitzadors a Terrassa és contrari als drets de les dones ja que frivolitza i banalitza l´abús sexual. Si la intencionalitat era una altra, el cartell realment genera confusió i mostra abús normalitzat.

En un context marcat els darrers temps per la violència, segrestos, assassinats, violacions en grup de "manades" i abusos en públic en festes un cartell publicitant el Carnestoltes on figura una dona i diverses mans grapejant-la és un mal exercici dels valors d´igualtat i respecte en una Terrassa que ens hem declarat "ciutat feminista". Per això, demanem als organitzadors i a l´Ajuntament que en coherència retirin aquest cartell i es publiciti el Carnestoltes sense utilitzar el cos de les dones com un reclam sexista.

El PSUC-viu de Terrassa i la JSUC - Joventut Comunista vam celebrar la iniciativa de declarar Terrassa com a "ciutat feminista" (iniciativa sorgida de CCOO i trasladada al Ple municipal) per tal d´incloure en les pràctiques diàries polítiques justes i coherents amb el que comporta ser una ciutat feminista.

Per unes festes on tots i totes poguem gaudir-les amb seguretat, llibertat i igualtat!"