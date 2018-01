El tabac, el pitjor enemic de la salut bucal

El consum de tabac té una tendència creixent en la població catalana. Tot i les constants campanyes informatives per conscienciar dels seus riscos en la salut, un dels col·lectius amb un dels índexs més elevats de l´hàbit de fumar és l´adolescent i també la franja dels 25-55 anys.

Tots hem sentit a parlar de molts dels efectes no desitjats del tabac, però existeix un desconeixement molt ampli sobre les conseqüències negatives del tabac en la salut de la nostra boca. Parlem d´aquests efectes amb la doctora Iris Carré, odontòloga del Centre Parc del Nord de Terrassa.

Com explica l´especialista la cavitat oral és una porta d´entrada a milions de microorganismes tòxics com en aquest cas el tabac. "Cal tenir en compte que tan sols el fum generat per un cigarret conté uns 4.000 constituents classificats com a tòxics, mutagènics y carcinògens", descriu.

Què succeeix quan encenem un cigarret? En aquest mateix moment la geniva rep una menor quantitat de sang i d´oxigen, a la vegada que disminueix els seus mecanismes defensius contra els bacteris de la placa bacteriana, indica la doctora Carré. "Tot això justifica el fet que existeixi una major destrucció dels teixits que envolten i suporten les dents. Degut al fet d´un menor rec sanguini les característiques inflamatòries de la geniva d´un fumador es veuen disminuïdes", alerta. Per aquest motiu el tabac pot arribar a emmascarar la inflamació o fins i tot el sagnat de les genives, que ens alerta de la presència d´una malaltia periodontal.

Quins efectes causa el tabac a la cavitat oral? És habitual una major formació de càlcul dentari o carrall ("sarro", en castellà). També poden aparèixer taques o tincions creades pels components tòxics que conté el propi tabac.

La malaltia periodontal

La principal patologia associada al tabaquisme, segons recorda l´odontòloga del Centre Parc del Nord, és la periodontitis. "Es tracta d´una malaltia d´origen infecciós i de característiques inflamatòries que afecta els teixits que envolten i suporten les dents, sent una de les principals causes de pèrdua de dents en la nostra societat actual", indica. Segons la literatura científica actual, per a un fumador el risc de patir aquesta malaltia és de tres a cinc vegades major en comparació amb els no fumadors. Fins i tot, el tractament de la malaltia de genives en fumadors és més complex i tendeix a reproduir-se.

Tanmateix fumar un número major de deu cigarretes al dia augmenta la severitat dels efectes del tabac en la salut de la boca. "Entre altres malalties trobem la queratosi nicotínica del paladar, la melanosi del fumador, leucoplàsies i el càncer de mucosa oral", assenyala la doctora.

Per tant, la millor manera de prevenir aquestes patologies i conservar una bona salut dental i general és abandonar el tabaquisme.

Els metges són conscients que deixar de fumar és una de les decisions més complexes que pot assolir una persona. Però els beneficis, un cop assolit l´objectiu, són nombrosos i milloren la qualitat de vida de l´exfumador.

Gaudir del sabor d´un menjar, respirar, parlar, somriure o fer un petó són ben diferents si es fuma o no. Tots sabem que la boca juga un paper important en les funcions vitals i en la relació amb l´entorn. Alliberem-la de tòxics. Aquest any sí: adéu al tabac.