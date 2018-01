Aquest és un altre dels almanacs històrics i de més tradició que s´editen a tot el territori català. El seu origen es remunta a l´any 1875, quan el frare i astròleg Fra Ramon el va editar, inicialment en castellà, amb el nom de "Calendario del ermitaño de los Pirineos". Com a dada curiosa, l´any 1889 el reconegut Celestí Sadurní signa la planxa del tradicional gravat de la portada.

Les seves pàgines recullen el coneixement i la tradició de la pagesia catalana a través de dos calendaris diferents. D´una banda, el "Calendari de sembres i plantacions", que presenta recomanacions mensuals per al cultiu de l´hort i el jardí, incloses les herbes remeieres. Com a novetat d´aquest any hi ha també el "Calendari estacional de fruites i verdures", que marca quins són els productes propis de cada estació.

Des del 2017, el "Calendari de l´ermità" incorpora alhora una versió per als més petits de la casa. És el "Calendari dels nens i les nenes", en què els infants trobaran respostes a preguntes sobre la natura. "Quan floreixen els cirerers?"; "quin dia es pot veure la pluja d´estels?" o "quan se celebra la festa de la mel?" són algunes de les qüestions que obtindran resposta.