Por seguridad

Protecció Civil de la Generalitat ha dado a conocer este año un conjunto de consejos "para una cabalgata de Reyes segura". Entre ellos, se indica que no hay que acercarse nunca a las carrozas, ni intentar subir a ellas, ni bajar a la vía para coger caramelos que queden en su paso. También se señala que con los caramelos no deben hacerse "guerras" ni lanzarlos a nadie. Los niños pequeños deben ir siempre de la mano, y no subirse a ningún objeto para ver mejor el desfile. En caso de encontrarse con un menor perdido, debe ser acompañado a la policía o los equipos de seguridad. No hay que empujar para acceder a una zona porque podría provocarse una caída o una avalancha. En caso de emergencia, evitar gritar, correr o empujar. Para la cabalgata, el Ayuntamiento pone en marcha desde el año 2012 un plan de autoprotección específico