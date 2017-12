Joies: elegància i sofisticació

La nit de Cap d´Any és un dels moments més esperats de l´any. Una nit per celebrar i duran la qual traiem les nostres millors gal·les, perquè sí, qualsevol excusa és bona per celebrar, però també per anar ben arreglat.

Les joies i els complements tenen una importància destacada en qualsevol look, però per les fetes nadalenques encara més. Un cop escollit el vestuari, és el moment de triar els complements. Unes peces que donaran el toc final i distintiu al teu look i que definirà la vostra personalitat.

Lluir una elegant joia de disseny pot ajudar-te a fer encara més especial qualsevol look i a més, et permeten ser més atrevida que amb el vestuari. No obstant s´ha d´anar amb compte, ja que tampoc es pot sobrecarregar l´estilisme amb un excés de complements que fins i tot podrien no combinar. La clau està en la mida justa.

Cal remarcar especialment que les tendències dels últims anys dicten sentència: els choker han arribat per quedar-se. Si ets una fashionvictim i la nit de Cap d´Any no vols deixar d´estar a l´última, opta per aquesta peça. N´hi ha de diversos tipus, materials i colors, i també dels que permeten adaptar el tancament per tal de poder escollir la mida que es prefereixi. Llarg o cenyit al coll? Tu tries la longitud d´aquesta versàtil peça que t´aportarà un halo de misteri i sensualitat.

Els accessoris poden convertir-se, també, en la peça més evocadora del conjunt. Aquest seria precisament el cas dels collarets, les arracades i els anells platejats, amb pedres o, especialment, daurats. I és que si hi ha un to que caracteritzi la nit de Cap d´Any és el daurat. Un color que, incorporat en el teu outfit, et permetrà reflectir màgics centelleigs en una nit tan especial com aquesta.