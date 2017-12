Àngel Manuel Hernández pone al día el libro "Elements de botànica popular"

El Aula Magna del Centre Cutltural de Terrasas acogió la presentación oficial de la actualización del libro "Elements de botànica popular", escrito por el reputado doctor Joan Cadevall i Diars, y publicado hace 110 años, trabajo que ha conducido el biólogo Àngel Manuel Hernández Cardona. Presidió el acto Màrius Massallé, presidente de la Fundació Torre del Palau, al que acompañaban la concejal del Área de Promoció econòmica, ocupació, comerç i consum de Castellgalí, localidad en la que nació Cadevall, y Adrián Sánchez, concejal de Universitat i Innovació i Mitjans Audiovisuals del Ayuntamiento de Terrassa, ciudad en la que pasó sus últimos años hasta su fallecimiento.

Massallé recordó que este libro "no se había reeditado desde su primera edición, que es de 1907, y nos pareció que era un buen momento para hacerlo" y añadió que una de las novedades es la inclusión de "un índice muy interesante que no tenía" y "las correcciones ortográficas de la época". El libro, según explicó Massallé, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Castellgalí. "Es un libro también de lectura y se pueden descubrir las plantas de nuestro entorno y a las que, muchas veces, no damos importancia", explicó el representante de la Fundació Torre del Palau, que ha editado el libro actualizado.

Herrero, originaria de Terrassa, donde nació Cadevall, habló del autor como un "hijo ilustre" de la población y se refirió a "Elements de botànica popular" como "un libro de botànica pero también es de cultura".

Hernández fue el siguiente en tomar la palabra y en su primera parte, procedió a recordar la vasta trayectoria y los puntos biográficos más destacados de la vida del autor del libro. Explicó que "la universidad llegó a Terrassa gracias a Cadevall" y que "se conoce mucho su faceta como botánico, pero poco por ser el impulsor de muchas instituciones locales, como la Cambra de comerç o la Creu Roja local".

Catalán prenormativo

Posteriormente, Hernández explicó los trazos más importantes de la actualización de la obra, y dijo que "el libro era de 1907 y estaba escrito en un catalán prenormativo, de manera que ha sido necesario pasarlo al catalán actual", si bien esta tarea no ha sido solamente en lo que se refiere a los aspectos ortográficos. También se ha hecho necesaria una modernización en lo que se refiere a "muchas expresiones que eran propias de principios del siglo XX", cosa que no ha sido fácil a la hora de la adaptación a nuestros tiempos, según el biólogo y autor de esta actualización.

Además, se han incorporado notas a pie de página y conceptos que "facilitan la lectura". Hernández reveló que está preparando una biografía de Cadevall, que la fundació torre del Palau tiene previsto publicar cuando esté preparada.

Finalmente, habló Sánchez, que elogió la trayectoria de Cadevall y el trabajo de Hernández, y aseguró que "hemos de poner en valor el aspecto cultural esta obra y la vocación de la Fundació Torre del Palau de servicio público y de compromiso con la ciudad, que se corresponde con sus principios".