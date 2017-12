Un telèfon molt complet i innovador

El sector de la telefonia no sembla tenir aturador. Les constants innovacions, unides a la demanda dels clients, fan que les companyies s´escarrassin per treure al mercat el model més atractiu i amb més prestacions per tal de guanyar a la competència. En aquest sentit, Apple ha posat a l´aparador l´iPhone X, un aparell molt complet i innovador respecte a tots els anteriors.

D´entrada, aquest nou telèfon intel·ligent aporta novetats destacades quant al seu disseny i a la seva pantalla. Apple intenta que la interacció del nou telèfon sigui revolucionària, i ho aconsegueix. Les seves dimensions permeten una millor utilització del telèfon, que té un pes de 174 grams que sembla del tot adequat. Tot i no ser un dispositiu especialment llarg, la seva ergonomia es pot considerar com molt ben reeixida. La seva estètica, a més, és molt atractiva pels usuaris.

Desaparició del botó

A la seva part frontal, cal destacar la desaparició del botó físic, cosa que possibilita que la part frontal s´aprofita molt millor. Una de les innovacions és l´aparició del Face ID, el que suposa el reconeixement facial. Amb això, l´iPhone X es pot desbloquejar amb més facilitat i rapidesa. Amb això, desapareix el lector d´empremtes. El processador és l´Apple A11 Bionic i la seva pantalla mesura 5,8 polzades, amb 2436 x 1125 píxels.