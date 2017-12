Regalar joguines amb responsabilitat

A l´època nadalenca, les joguines ocupen una part de les més fonamentals en tot el que representen les diverses celebracions. Els més menuts viuen amb una intensitat extrema aquestes dates, a l´espera que, tan pel que fa al Nadal com al dia de Reis, arribin en forma d´obsequi totes les joguines que han anhelat durant la resta de l´any.

A l´hora d´escollir, hem de tenir una sèrie de factors en compte, segons els experts, per tal de transmetre als nens i nenes la il·lusió pels regals i, a l´hora, fomentar un consum conseqüent i conscient. D´entrada, és important triar una joguina que, realment, servirà perquè el destinatari jugui. Pot sembla una incongruència però hem de tenir en compte edat, gustos i aficions i que el nen o nena pugui gaudir d´aquesta joguina, lluny d´interessos comercials o del que se´ns recomana a través d´aparadors publicitaris.

Estimular la creativitat

També és recomanable apostar per joguines que estimulin la creativitat, que els seus receptors apostin per imaginar, descobrir o experimentar a través del joc. Un altre factor important que una joguina inciti al moviment, sigui a casa o a l´aire lliure. Els nens necessiten moure´s i, per aquest motiu, molts dels seus moments de lleure han d´estar relacionats amb activitats d´aquest calibre.

A l´hora d´escollir una joguina, podem tenir en compte també les que ajudin als nens i nenes a interrelacionar-se amb altres, els que els pot permetre crear un univers de joc molt més gran. Això és un bon punt per les relacions socials entre els infants.

D´altra banda, cal recordar una sèrie de premisses en el moment de comprar una joguina. Llegir l´etiquetatge del producte, per conèixer les recomanacions de seguretat i l´edat ideal, és imprescindible. Hem d´informar-nos degudament per evitar joguines impròpies de l´edat del nen o la nena als quals van destinades.

Pel que fa a les joguines que requereixen un muntatge, hem de ser curosos, seguint el manual d´instruccions i, sobretot, sense modificar les característiques de la joguina. També és recomanable descartar tot el que envolta a la joguina, caixa, plàstics o diferents envasats.

En altres sentits, hi ha recomanacions pels pares, un cop els nens ja han jugat amb l´objecte. Es tracta de comprovar periòdicament les joguines, per tal d´evitar que alguna part deteriorada pel temps, pugui provocar algun accident. A més, és interessant guardar bé les joguines, per facilitar una millor conservació.