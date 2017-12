Atracan con pistolas y machetes el Decathlon Terrassa

Un grupo de individuos, cuyo número no ha sido determinado, atracó la pasada noche la gran superficie Decathlon, en Terrassa, una acción que los Mossos d´Esquadra están investigando. El suceso se produjo cuando se hacía caja en el establecimiento, a su cierre. Según publica La Vanguardia digital los delincuentes iban armados con pistolas y machetes e intimidaron a los empleados para robarles el dinero recaudado durante el día.

Según explica el rotativo barcelonés, uno de los atracadores pudo ser reducido con violencia. No obstante, el asalto se lleva aún en secreto mientras que la policía catalana no ha comunicado aún detenciones y tampoco se conoce si en el robo con intimidación y violencia ha dejado algún herido.