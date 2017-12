Debate: ¿Cómo valora los resultados de los comicios del 21-D?

Antonia Morales Lombardo

Enfermera, 61 años

"Creo que ha habido bastantes escaños independentistas. Ahora toca esperar a ver qué pasa. No sé quien será el próximo presidente de la Generalitat pero veo posible que JxCat, ERC y la CUP pacten para investir a un presidente independentista. A mi me encantaría que estas tres fuerzas llegasen a un acuerdo para que el presidente que teníamos hasta ahora lo siguiera siendo. En su momento no le voté pero ahora sí que lo he hecho y me encantaría que pudiera continuar él."

Alba Valldaura Pascual

Actriz y profesora de teatro, 33 años

"Estoy muy decepcionada. Me da mucho miedo. Creo que no tenemos conciencia de clase. Ciutadans, que ha ganado las elecciones, es un partido populista y de derechas que ha recibido votos de mucha gente de clase obrera que no sabe que le van a quitar sus derechos. Esto ha sido así por un tema de indentidades. Por otro lado, creo que las fuerzas independentistas pactarán. Queda por ver si vuelve Puigdemont o si sale alguien de prisión."

Miquel Martí Villalba

Diseñador gráfico, 28 años

"Hago una lectura negativa. Creo que ha habido muchos intereses de empresas y bancos que han financiado campañas de partidos que han sacado muchos votos. Ha bajado mucho el PP y ha subido mucho C´s. Tampoco entiendo el trasvase de votos de los comunes a Ciutadans, que es un partido claramente de derechas. Por otro lado, creo que el independentismo está más o menos igual. Supongo que la CUP, ERC y JxCat llegarán a un acuerdo. Espero que la CUP presione para que el presidente sea de izquierdas."

Àngel Olivares Belmar

Jubilado, 62 años

"Estoy contento. Ha ganado el bloque independentista y el PP ha quedado fatal. No sé quién será el próximo presidente de la Generalitat pero por lógica tendría que ser Puigdemont. Veo muy probable que JxCat, ERC y la CUP lleguen a un acuerdo para investir a Puigdemont. Con la abstención de la CUP ya es suficiente."

Antoni Hosta Pascual

Empresario, 65 años

"Hago una valoración positiva aunque ya veremos como salimos de esta, si es que nos dejan. Formar gobierno tendría que ser fácil; supongo que todo dependerá de la CUP. Veo posible y deseable que las fuerzas independentistas lleguen a un acuerdo. Creo que Puigdemont, que para mi continua siendo mi presidente, debería ser investido."

Ferran Gil Hidalgo

Electricista, 44 años

"Me gustaría que Ciutadans no hubiera logrado tantos escaños; y que los independentistas hubieran ganado un poco de fuerza. Con Ciutadans me siento engañado, creo que están prometiendo cosas que después no cumplirán. Creo que el próximo presidente de le Generalitat será del bando independentista. Me gustaría que fuese Junqueras pero no podrá ser porque está en prisión. JxCat y ERC tendrán que pactar. Yo también incluiría a los comunes y dejaría un poco de lado a la CUP."

Jaume Asensio Novell

Banca, 37 años

"En cuanto a la alta participación, creo que siempre es positivo que la gente se movilice. Si hablamos de los resultados, pienso que todo continuará igual, es muy probable que sigan gobernando los mismos. No estoy seguro pero pienso que el presidente será Puigdemont. Creo que Junts per Catalunya pactará con Esquerra y la CUP."

Gemma Gras Montada

Ayudante de cocina, 34 años

"Por un lado, hago una lectura negativa porque Ciutadans ha subido mucho y ha ganado pero por otro, si las fuerzas independentistas se ponen de acuerdo podremos tener un gobierno independentista. Veo difícil que Puigdemont sea investido. Junqueras está en prisión, por lo que yo optaría por Marta Rovira."

Mònica Raspall Peña

Enfermera, 52 años

"Es delicado. Los resultados muestran que hay una división social. Junts per Catalunya ha superado a ERC, por lo que creo que Puigdemont tiene que seguir siendo el presidente. Creo que JxCat, ERC y la CUP pactarán para investirlo. Otra cosa será si el gobierno de Madrid nos pone todos los impedimentos posibles para que esto suceda."

Joan Beca Sangenís

Mensajería, 57 años

"Ahora sabemos todos donde estamos. Imagino que habrá que dialogar e intentar arreglar las cosas. En cuanto al presidente, creo que será Puigdemont. Supongo que habrá pacto entre ERC, JxCat y la CUP. Es lo más lógico. Creo que gobernarán los tres juntos."

Júlia Flores Rojas

Asistencia domiciliaria, 43 años

"Hago una valoración positiva. Me gustó que tanta gente fuese a votar. Me esperaba los resultados que ha habido. Creo que las fuerzas independentistas volverán a hacer una alianza pero no sé quién será el presidente."

Carme Romera Salmerón

Ama de casa, 58 años

"Pensaba que Ciutadans no obtendría tantos escaños. Creo que mucha gente ha votado a este partido sin saber qué votaba. Teniendo en cuenta las cifras, creo que el próximo presidente podría ser Puigdemont. Me gustaría que JxCat, ERC y la CUP pactasen en este sentido."