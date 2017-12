La policía pilla a un conductor bebiendo alcohol al volante

No sólo estaba bebido cuando conducía; además, la policía lo pilló bebiendo al volante. Estaban los agentes allí, en la calle Ample, vigilando a otro vehículo, también manejado por un hombre bajo los efectos del alcohol, cuando observaron al individuo aquel que ingería alcohol mientras conducía. Y claro, los dos acabaron denunciados. Ocurrió esta pasada madrugada, a eso de las 3.30, en la calle Ample, a poca distancia de la avenida de Jaume I. Unos agentes de la Policía Municipal pararon un automóvil porque hizo una extraña maniobra. Tan pronto se acercaron a él, le apreciaron signos de que había consumido alcohol. Tuvo que soplar en la prueba orientativa y el resultado fue de 0,55 miligramos, más del doble de la tasa máxima permitida. En esa actuación estaban los guardias cuando se encontraron con otra en el mismo sitio. Les vino dada.

Un coche pasó junto a los guardias. Quizás el conductor no los vio, o creyó que los policías no lo veían a él, pero sí lo vieron. Estaba bebiendo mientras manejaba el vehículo. Lo pararon y comprobaron que la botella de la que se servía era de bebida alcohólica. Sopló y en su caso el test arrojó un resultado de 0,58.

Como es habitual, los dos infractores fueron trasladados a la Jefatura a fin de efectuar las pruebas de precisión para los ulteriores expedientes. El primero rebajó un tanto su tasa inicial: dio 0,45 y 0,42 miligramos en los tests. El segundo apenas modificó sus niveles: 0,56 y 0,58. En ambos casos las actuaciones se saldaron con denuncias administrativas.