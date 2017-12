Mitin de JxC con Josep Rull, y Carles Puigdemont por videoconferencia

Junts per Catalunya celebra esta noche su mitin central en Terrassa. Será a las 8 en el Teatre Principal, en una sesión con candidatos en vivo y también desde Bruselas. En el acto intervendrá el egarense Josep Rull, número 5 en la lista encabezada por Carles Puigdemont. El ex president dirigirá unas palabras a los asistentes por videoconferencia desde Bruselas junto a Lluis Puig, ex conseller de Cultura egarense. El sábado, Diari de Terrassa publicará una amplia entrevista con Josep Rull, que esta semana visitó el periódico.