Los escolares cantan a la Navidad

Los escolares fueron ayer los protagonistas de la XVI Trobada de Nadales de Primària que organiza Canal Terrassa Vallès junto al Ayuntamiento, a través del servicio de Educación, y en colaboración con Terrassa Educa. En esta edición fueron 670 los cantores que subieron al Auditori Alfons Vallhonrat del Centre Cultural Terrassa para cantar con gran entusiasmo los villancicos que previamente ensayaron en sus colegios.

El concierto comprendió temas tradicionales de Navidad, algunos de ellos muy populares como "Allà dalt de la muntanya", "Les dotze van tocant", "Cançó de Nadal" y "Un camell d'Orient". Los pequeños cantores también hicieron gala de su aprendizaje en idiomas e interpretaron algunas piezas en inglés como "The Cristmas sing along" y "When Christmas comes to town". Los niños que salieron a escena son de las escuelas públicas Bisbat d'Ègara, La Nova Electra, Les Arenes; y de las concertadas Airina, Goya, Liceo Egara, Lumen, Maria Auxiliadora, Ramon Pont y Vedruna. La dirección coral estuvo a cargo de los docentes Emília Uroz, Vicenç Fàbrega, Karin Herbolzheimer, Pepi López, Anna Fainé, Carles Andrés, Victor Martín, Manuel L. Carra, Esther Ruiz, Susanna Vilarrassa, y Marta Gil.

Diplomas y obsequios

El acto, que fue presentado por Oriol Carreras, periodista de Canal Terrassa Vallès, contó con la asistencia del alcalde Alfredo Vega, quien estuvo acompañado del nuevo concejal de Medios Audiovisuales, Adrián Sánchez. Durante el mismo también se entregaron los diplomas y un lote de libros a las diez escuelas participantes. El concierto se emitirá por Canal Terrassa en las fiestas de Navidad. La primera emisión será el día 24 a las nueve de la noche.

El de ayer no sólo fue el día de las corales de primaria. También actuaron las de secundaria y, como siempre, acudieron al Raval de Montserrat para ofrecer su concierto a la ciudadanía. En el tradicional encuentro participaron 150 alumnos de cinco centros, Torre del Palau, Viladecavalls, Egara, El Cim y Petit Estel-La Nova. Las corales acudieron a primera hora de la mañana al Auditori Municipal de Terrassa, donde cada instituto y centro actuó por separado y después se desplazaron hasta el Raval para realizar su actuación de forma conjunta. A lo largo de estos días son también muchos los colegios que celebran sus actos navideños.