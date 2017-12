Los comunes reivindican los logros del municipalismo

Ayer, la agenda electoral de Terrassa en Comú fue para el municipalismo. La campaña desplazó a la ciudad a Laura Campos, alcaldesa de Montcada i Reixac y a los candidatos 6 y 13 por Barcelona, Susana Segovia y Marc Verneda, que compartieron tribuna con el portavoz municipal de TeC Xavier Matilla.

En el Casal de Can Boada, Campos defendió la labor de los comunes en los ayuntamientos, que necesitan "una Generalitat que nos apoye cuando queremos defender el bien común, los derechos sociales". En los gobiernos del cambio "apostamos por poner las personas en el centro de la gestión pública".

Durante el acto, en el que se ha habló de derechos sociales, movilidad e infraestructuras, Matilla apeló a trabajo en red de los municipios frente a una Generalitat que "no cumple no porque no pueda, sino porque no quiere".