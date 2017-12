Vehicles d'ocasió: un sector en augment

La venda de vehicles d´ocasió no s´atura. El passat mes d´octubre, es va enregistrar al territori espanyol un creixement d´un 13,8 per cent en aquest sentit i, si tot continua pel mateix rumb, a finals d´any es podria fregar la xifra dels dos milions d´unitats venudes. Les previsions són que a finals d´aquest any, el creixement total sigui del 5 per cent respecte a l´any 2016.

A Catalunya, el creixement a l´octubre, encara ha sigut més gran que el de la mitjana, situant-se la venda de cotxes de segona mà en un 20,8 per cent per sobre de les xifres corresponents al mes anterior. En total, les vendes de tot l´any 2017 a Catalunya, fins ara, estan a prop d´arribar a les 250.000 unitats.

Es preveu que, els anys següents, s´incrementi l´aposta dels usuaris cap a aquesta via del vehicle d´ocasió. Segons els experts, ens encaminem a una racionalització de l´ús del cotxe, especialment pel que fa a la utilització a les ciutats i la mobilitat urbana s´enfocarà de formes diferents. Això pot provocar un augment d´ofertes de models joves i de la qualitat dels vehicles que estaran a la nostra disposició.

Les limitacions de pressupost i els canvis d´hàbits, a més, també influeixen a l´hora de buscar vehicles més econòmics. Si són compravendes entre particulars, es busquen operacions assequibles, que no necessitin de finançament i pagar al comptat. Això, però, pot suposar, a la llarga, la compra d´un vehicle que no ompli les expectatives dels usuaris.

La motivació principal en una compra a un particular, com s´apuntava abans, és el preu i les possibilitats de fer efectiva la quantitat sol·licitada pel venedor. En canvi, a través d´un concessionari, la transacció pot ser a terminis, gràcies a la possibilitat d´una finançament..

Un altre factor a tenir en compte a l´hora de comprar un cotxe de segona mà amb un concessionari com a mitjancer és un ventall més ampli quant a la garantia que ens pot oferir. És a dir, els seus vehicles estan degudament revisats i polits, ja que l´empresa no pot oferir un producte de baixa qualitat o que no compleixi els requisits imprescindibles. S´hi juga el seu prestigi.

Diferents tipus de cotxe

En la gamma de possibilitats en el moment de decantar-se per la compra d´un vehicle d´ocasió, ens trobem diferents tipus. L´anomenat quilòmetre zero es refereix a un cotxe totalment nou o per estrenar, que ja han estat matriculats pel concessionari o el mateix fabricant. N´hi ha que poden haver circulat alguns quilòmetres, però es troben a preus molt avantatjosos.

Quan parlem d´un vehicle de gerència, tractem d´un cotxe que han fet servir treballadors de la mateixa marca, però en períodes curts de temps. Es tracta d´una bona opció per comprar un vehicle amb totes les garanties del fabricant i gairebé nou, i a preus prou interessants.

El cotxe anomenat com a seminou és el que no supera els dos anys de vida i els 25.000 quilòmetres de recorregut. Són vehicles també molt interessants pels possibles compradors, ja que són productes molt joves, amb un ús bastant limitat, i que encara tenen una llarga existència per davant. Els de més de dos anys poden ser una bona opció, si preu i estat del vehicle s´avenen del tot.