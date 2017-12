Estètica dental: regala't un somriure

La majoria de persones que avui dia acudeix a un centre dental demana que el dentista, a més de solucionar-li el seu problema dental aconsegueixi un resultat estètic. Tenir un somriure bonic i agradable és la millor carta de presentació en qualsevol trobada familiar o amb amics. I precisament ara que s´acosten les cites nadalenques, amb dinars d´empresa, sopars familiars i les festes de Nadal i Cap D´Any, res millor que rebre-les amb un bon somriure.

Avui dia l´odontologia moderna dona resposta a la demanda de somriures de disseny. Existeixen diverses solucions per corregir o dissimular les imperfeccions.

Tres de les opcions ràpides de l´estètica dental que es duen a terme a la clínica, com expliquen especialistes del Centre Dental Parc del Nord de Terrassa, són el blanquejament dental, les carilles dentals i l´adhesiu dental. D´altres alternatives són les corones o fundes, l´ortodòncia invisible o els implants, de procediment més complex. Les carilles són unes làmines molt fines que poden ser de diferents materials i que s´enganxen a la part externa de les dents. La seva finalitat és la de canviar l´aparença (color, posició, forma, mida ?) de la dent i aconseguir el somriure desitjat. Poden ser de composite o de porcellana (un material molt més resistent).

Una altra opció de fàcil aplicació és l´adhesió dental. Consisteix en recobrir la dent amb composite (el mateix material de l´empastament) per canviar la mida i el color de la peça dental.

Les corones s´utilitzen tradicionalment per a reforçar la dent danyada però cada cop hi ha més demanda per la seva funció estètica. Antigament eren de metall però amb el temps el 100% de les corones són de porcellana o zirconi i són més còmodes o atractives.

El blanquejament dental professional redueix o elimina les taques acumulades amb els anys. Amb una sola sessió s´aconsegueixen resultats de millora notables.

Somriures perfectes poden ser un bon regal per a les festes, tenint en compte que ens atorguen una millor confiança i seguretat. I ens ajuden a ser més feliços.