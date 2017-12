Irene Montero: "Dinero hay, el problema es que está en Suiza o en Panamá"

El acto "Un nou futur per a Catalunya" de la coalición Catalunya en Comú-Podem ha llenado esta tarde la sala de actos del centro cívico President Macià. Lo ha cerrado Irene Montero, portavoz del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, quién ha afirmado que en España se ha roto tanto el pacto territorial como el social. El primero, por la "actitud irresponsable del Partido Popular y Mariano Rajoy cuando impulsaron la recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya", el social cuando el PP y el PSOE pactaron la "vergonzosa" reforma del artículo 135 "que hace que la riqueza que se crea en España (en Catalunya, en Andalucía) fuera antes para los buitres financieros que para financiar los servicios públicos", sumada a la amnistía fiscal. Ahora, la situación es de "normalización de la precariedad." y de la corrupción. "Dinero hay. El problema es que está en Suiza o en Panamá, no en Catalunya o en España para solucionar los servicios públicos".

"El PP se ha negado sistemáticamente a escuchar", ha señalado Montero. "Pensaba que si imponía su visión de España y era autoritario podía aplastar a quién pensara diferente. Es la derecha de siempre, que ha encontrado en Ciudadanos unos excelentes aliados. Ciudadanos son la derecha de la derecha del PP. No sacan la bandera cuando la amnistía fiscal o cuando hay que prohibir los desahucios, solo la sacan para que en España únicamente un grupo de privilegiados pueda tomar las decisiones". Así, la alianza entre PP, C´s y PSOE "va más allá de Catalunya. Este movimiento del bloque monárquico tiene como objetivo frenar la posibilidad de un cambio en España", y su estrategia forma parte de "la tradición conservadora. Es un proyecto político autoritario y recentralizador, y ello también significa que si un Ayuntamiento no hace lo que Cristóbal Montoro quiere, se le interviene".

Montero ha criticado así mismo a las formaciones independentistas, por no tener suficiente mayoría para declarar la independencia, y sostener que su consecución "solucionaría todos los problemas, aunque quienes la pilotaran fueran quienes han traído la mayoría de recortes sociales en Catalunya". Y recordó que en Catalunya "hay doscientos mil niños en situación de pobreza, una media de 160 días de espera para una intervención quirúrgica. ¿Es que se nos ha olvidado que esto es lo importante en elecciones?"

En diversos momentos de su intervención Montero se ha mostrado partidaria del derecho a decidir de Catalunya, pero también ha subrayado su voluntad de "construir un futuro con vosotros". Siempre respetando que "los ciudadanos de Catalunya tengan la primera y la última palabra para decidir sobre su futuro, que es nuestro futuro. Y solo si echamos a Rajoy vamos a poder votar en Catalunya el encaje territorial que Catalunya quiere tener con España". Unidos Podemos está dispuesto a "construir un proyecto de país juntos, lo que significa respetar lo que el otro quiere, y construir un proyecto de fraternidad, que haga que la justicia sea realmente independiente, que blinde la Constitución para que los derechos sociales no sean papel mojado". Al candidato que encabeza la lista de Catalunya en Comú-Podem por Barcelona, Xavier Domènech, Montero lo ha calificado de "persona brillante, bella de corazón, que se está dejando la piel para cambiar las cosas, que sabe lo que es realmente el diálogo. El único que en estos momentos puede tender puentes de confianza entre todas las partes".

El acto lo ha abierto Xavi Matilla, concejal de Terrassa en Comú, que ha enfatizado el compromiso de la formación "en la lucha contra la corrupción. No como Ciudadanos, que en el momento de la verdad, ha sido capaz de taparle las vergüenzas a un PP que seguramente es el partido más corrupto en estos momentos". También se ha mostrado partidario del derecho a decidir, pero no por voluntad unilateral. "El problema no es España, ni mucho menos su gente, por supuesto, sino que en España gobierna el PP."

La terrassense Imma Sañé, número 16 de la lista, ha recordado que su candidatura era la que más mujeres tenía, lo que ha generado un fuerte aplauso, y lo que está por hacer contra la violencia machista. Jéssica Albiach, la número 3 de la lista, ha señalado que Catalunya en Comú-Podem "somos el catalanismo popular, el catalanismo progresivo. Por eso podemos ganar. No permitiremos que se instale el odio en Catalunya. Nos ha dolido el ´a por ellos´, pero también los insultos a pueblos hermanos como Andalucía o Extremadura". Ha señalado asimismo que el 13 por ciento de la población catalana "son trabajadores pobres, mientras el dinero de todos está en los bolsillos de unos pocos, que tienen cuentas en Andorra, salen en los papeles de Panamà y continúan en el gobierno. La ley también son los derechos sociales."

En Catalunya, existen más de cuatrocientos mil parados, doscientas mil familias con dificultades que no reciben ningún tipo de subsidio, el noventa por ciento de los contratos laborales de los jóvenes son temporales y falta inversión en la educación, ha señalado Ernest Urtasun, coordinador de relaciones internacionales de Catalunya en Comú. Por eso, "queremos volver a poner los derechos sociales de la gente en el centro de la política", y en este sentido ha criticado también a ERC, por impedir la aplicación del impuesto de sucesiones en Catalunya, y a Ciudadanos por apoyar las reformas laborales del PP "y cada una de las medidas que han afectado también a los trabajadores catalanes. Ciudadanos es un partido político que atenta contra los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores de la periferia de Barcelona". Para salir de la situación actual, Urtasun defiende que es fundamental "construir un futuro fraternal con el resto de pueblos de España. Y ello es posible. Quién diga que es imposible es un reaccionario. Cambiar las cosas en Catalunya es cambiarlas en España. Queremos recoser el país en clave social y nacional. Pactaremos con quién quiera desbloquear la situación actual".