Nuevo éxito del Puig Metal Festival

El organizador del Puig Metal Festival, Oriol Puig, el público y las bandas participantes no han ocultado este fin de semana su satisfacción por cómo se ha desarrollado esta 14ª edición del evento, esta vez programado en la sala Infierno. La formación Born In Exile (en la foto), incorporada a última hora, cerró el festival compartiendo cartel con Morning Sickness, Komodor, Wall of Paper e IntoThe Nethermost.