Temps de collita d'olives

Diu la dita popular que "per Santa Caterina l´oli és a l´oliva". I és precisament a finals de novembre, quan el fred ja és ben present, el moment ideal del calendari agrícola per recollir el fruit de l´olivera. Amb la nova collita, que tradicionalment es fa de novembre a gener, els molins d´oli de la comarca (a Olesa o a Ullastrell) treballen a ple rendiment per donar sortida a l´oliada dels productors locals de la zona.

Paral·lelament, moltes poblacions catalanes productores del preuat "or líquid" organitzen fires i tallers de degustació per donar a conèixer la seva activitat i oferir tasts d´oli nou o demostracions de la manera tradicional de collir les olives i de fer-ne l´oli al trull. És el cas de Castellví de Rosanes que celebra demà la seva segona fira.

A Olesa avui l´Ajuntament organitza una excursió per aprendre com cull olives un pagès i visitar el Molí de l´Oli per veure el procés d´elaboració de l´oli. Inclou tastet d´oli novell d´oliveres Palomar.

A Reus la Fira de l´Oli Nou Siurana va tenir lloc la setmana passada. D´altres municipis acolliran la seva festa oliera al gener: com la Fira de les Garrigues, de l´oli de qualitat verge extra (del dia 20 al 21); la Fira de l´Oli Vera, a Bigues i Riells (el dia 27) o la Fira Intercomarcal de l´Oli a Móra la Nova (els dies 27 i 28 de gener). Una mica més tardana serà la fira temàtica de l´oli i el pa a l´Estany, (Moianès).

Catalunya és terra d´oliveres i una gran productora d´oli per excel·lència. Així doncs, Tarragona compta amb tres denominacions d´origen protegides. Són les de Siurana, Terra Alta i el Baix Ebre-Montsià. Si ens desplacem cap a Lleida hi trobarem la preuada DOP Les Garrigues, d´una qualitat extraordinària i un sabor molt reconegut. Les denominacions d´o-rigen es basen en un sistema de classificació i distinció a Espanya per reconèixer la qualitat específica, diferenciada i d´especial valor d´un tipus de producte d´alimentació.

Entre les varietats que més s´utilitzen per aconseguir el millor oli a Catalunya estan la palomar (amb molta fama a Olesa) i l´arbequina (al Vallès Occidental). L´arbequina es el fruit d´un tipus d´olivera molt utilitzada a Catalunya. Rodona i molt resistent al fred està considerada com a una de les millors del món perquè permet obtenir oli d´oliva verge extra de gran qualitat. Un oli molt elogiat pels gastrònoms per les seves elegants sensacions dolces i afruitades.

Com es fa la collita?

La collita de l´arbequina admet un treball amb poca mecanització. Cada cop més s´utilitza la pinta mecànica, una màquina que s´assembla a les vares, com uns dits mecànics que belluguen les branques i fan caure els fruits.

És necessari que les olives estiguin sanes, que es mantinguin en recipients airejats i que entrin al molí per a la seva rompuda i mòlta dins les 24 hores després de la seva collita. L´oliva s´ha de molturar ben aviat perquè el temps d´emmagatzematge deteriora la qualitat del producte final, augmenta l´acidesa i la presència de peròxids.

Sense cap mena de dubtes, l´oli d´oliva és el fonament bàsic de la nostra dieta mediterrània. És un producte amb molts beneficis per a la salut: ajuda a disminuir el colesterol i a prevenir l´aparició de les malalties cardiovasculars; és un bon antioxidant i conté vitamina A (per evitar infeccions) i vitamina E (per a les defenses). L´oli, el nostre gran tresor!