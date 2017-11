¿Hay medidas suficientes ante la violencia de género

Los Mossos d´Esquadra han instruido hasta octubre de este año un total de 10.968 denuncias en el ámbito de la violencia de género, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto a las víctimas menores de edad que han denunciado violencia de género, el incremento es del 11,1%. Se trata de chicas que han denunciado a sus parejas o ex parejas sentimentales o que son hijas de mujeres que han sido maltratadas y que en el momento de la denuncia lo fueron a la vez que su madre. Hasta hoy han muerto 8 mujeres por violencia machista (7 mayores de edad y 1 hija menor de edad). La muerte de estas personas ha comportado que 9 hijos/as, 5 de ellos menores, hayan quedado huérfanos. Dos de las mujeres muertas habían interpuesto denuncias anteriormente mientras que el resto no había puesto en conocimiento su situación. En cinco de los asesinatos/homicidios, los Mossos han detenido a los autores y en el resto de los casos, el autor de los hechos se había suicidado. Durante el año pasado murieron 8 mujeres, sólo una de las cuales había denunciado su situación.

Enric Petit Estrenjer

Artista de circo y profesor, 37 años

"No. Se hacen denuncias y la policía no hace nada. Parece que esperen a que pase alguna desgracia para actuar. Las víctimas están desprotegidas. Creo que hace falta más información y prevención. También hace falta un seguimiento más exhaustivo de los casos. Por otro lado, las víctimas tienen que perder el miedo a denunciar."

Antonio Machado Requena

Jubilado, 64 años

"Los hechos demuestran que no. Se tiene que tomar más medidas y eliminar el machismo de las instituciones. Creo que falla bastante la protección a la mujer en casos en que ya ha habido denuncia; últimamente han asesinado a más de una mujer que había presentado denuncia. Otra cuestión que también es muy importante es el tema de los hijos de las víctimas. Yo creo que a un maltratador se le tiene que quitar la custodia de los hijos."

Francisca Martínez Hernández

Ama de casa, 56 años

"Hay medidas pero no las suficientes. A la vista está. Creo que falta educación, medios y coordinación entre los distintos agentes implicados. Creo que se tiene que dar más confianza a las víctimas para que denuncien. Si ellas ven que no hay seguridad, no van a querer denunciar."

María del Castillo Hervás Hervás

Profesora, 51 años

"Hay medidas pero resulta difícil luchar contra este tipo de violencia. Muchas veces no se denuncian los casos por miedo, por desinformación... Creo que hace falta concienciar todavía más a la gente. En la escuela ayer, por ejemplo, hicimos una actividad relacionada con este tema. La intención es trabajar este problema desde el ámbito educativo para concienciar a las nuevas generaciones e intentar cambiar la situación. Parece que las medidas actuales no son suficientemente efectivas porque esto no frena."

Teresa Gràcia Gázquez

Ama de casa, 50 años

"No. Se tienen que cambiar las leyes y mirar el problema des de otra perspectiva. La sociedad es aún muy machista. La educación es muy importante. Se tiene que trabajar mucho des de casa, porque los niños acaban reproduciendo los roles que ven. Creo que hay información sobre los distintos servicios a los que se puede acudir pero nadie piensa que le puede llegar a ocurrir a él o ella y todos estamos expuestos a esta problemática."

María Dolores Arévalo Navas

Jubilada, 61 años

"Creo que no, considero que hace falta mucho más. En España 44 mujeres han sido asesinadas este año a manos de sus parejas o ex parejas y esto no puede ser. Hace falta más concienciación. Además, creo que todavía hay mucho miedo a denunciar por las represalias que pueden haber después."

Josefina Díaz Sánchez

Dependienta, 59 años

"No. Además, está todo muy enfocado hacia la violencia hacia las mujeres y también hay muchos hombres maltratados. El maltrato, sea del tipo que sea, no se puede permitir de ninguna manera. Se tiene que empezar a concienciar a la gente tanto des de las escuelas como desde casa."

Joan Alegre Rubió

Abogado, 24 años

"No. El problema de base es que la sociedad tiene muy interiorizada la concepción de superioridad del hombre sobre la mujer. Hasta que esto no se corrija, será difícil ver un cambio. Se tiene que empezar por la educación, desde pequeños. La educación también tiene que servir para que las mujeres sepan detectar cuando están sufriendo violencia de género. Por otro lado, la sociedad tiene que dejar de criminalizar a la víctima."

Josep Santos de la Rosa

Perito de seguros, 57 años

"Nunca basta. Las leyes actuales se podrían modificar. No entiendo que hombres con órdenes de alejamiento maltraten o asesinen a mujeres. Las víctimas no tienen la protección necesaria. Hasta que no haya condenas contundentes contra los maltratadores, no reduciremos el número de casos."

Rosi Ramírez Martos

Ama de casa, 51 años

"No. Creo que se tendría que ser más duro. Las medidas que hay ahora no son suficientes, cada dos por tres mueren mujeres. Hace falta mucha prevención y educación; es esencial. No entiendo como hay tantas mujeres maltratadas que no piden ayuda. Creo que es tanto por miedo a denunciar como porque creen que no pueden vivir sin esta persona."

Carme Bello Jordán

Sector turístico, 37 años

"No. No puede ser que haya tantas mujeres que sufren violencia de género. Hace falta eliminar muchos tabúes, que las víctimas no tengan miedo a explicarlo y rechazar cualquier tipo de violencia."

Carles Zamora Martínez

Médico, 28 años

"No. Sigue habiendo mucha violencia de género; la que vemos y la que no vemos. Y si sigue habiendo violencia es que las medidas no son suficientes. Creo que se tiene que actuar desde muchos ámbitos y niveles distintos, empezando por la educación y acabando por todo el tema legal."