Després del Black Friday arriba el Cyber Monday

Tot i que originàriament les ofertes del Black Friday se centraven en l´últim divendres del mes de novembre, cada cop més aquestes s´estnen a tota la setmana. Així ho revela un estudi realitzat per l´empresa TC Group Solutions (companyia especialitzada en el còmput de peatons dels carrers comercials), en el qual es pot observar que el trànsit de peatons augmenta a tots els carrers durant la setmana del Black Friday. Analitzant en profunditat l´evolució al llarg dels últims 3 anys, es pot veure que les dues capitals de més d´un milió d´habitants, Madrid i Barcelona, han aconseguit increments sostinguts de trànsit als seus carrers comercials al llarg dels dos anys. Així, Barcelona és la segona capital espanyola amb m´se trànsit de vianants, incrementant del 2,78% de trànsit del 2015 al 3,81% el 2016..

Fa uns cinc anys que el Black Friday va aterrar al nostre país, cada cop amb més èxit. Cada cop són més els establiments que s´apunten a aquest dia tan important pel comerç que, a més, en molts casos s´estén més enllà del divendres. Des de principis de setmana ja hem pogut veure com diferents comerços i sobretot, grans cadenes, han anat fent descomptes, que en alguns casos han arribat a ser molt importants. Fins i tot avui en diversos establiments se seguiran trobant grans ofertes i promocions vinculades al Divendres Negre.

Una campanya que s´estén a una àmplia diversitat de productes, alguns dels quals resulten força sorprenents. I és que als establiments de moda, complements, sabates, joies, perfums, joguines o decoració de la llar s´hi afegeixen les de mascotes, tecnologia, electrodomèstics o les òptiques i centres d´estètica. I també hi ha concessionaris, agències de viatges i establiments amb productes culturals que s´apunten a aquest fenòmen que, com molts d´altres (especialment comercials) és originàri dels Estats Units.

Preparant Nadal

El Black Friday és una gran oportunitat pels comerços i un dels dies de l´any que més facturen, especialment pel que fa referència a les vendes nadalenques. Es tracta d´un dia (o en alguns casos de tota una setmana) durant el qual els establiments passen dels números vermells als números negres (comptabilitat positiva) gràcies a que molts ciutadans aprofiten per avançar les compres de Nadal. Així, ja tenen a punt els regals que hauran de fer i no s´hauran de córrer a última hora. Per això és una campanya cada cop més popular al nostre país i que compta amb un nombre de comerços que augmenta any rere any.

I perquè aquest dia? Doncs perquè als Estats Units coincideix amb el dia després de la celebració d´Acció de Gràcies, un dia festiu i que dóna el tret de sortida a les festes. Acció de Gràcies cau el quart dijous del mes de novembre.

Cyber Monday

Tal és l´èxit d´aquesta campanya que fins i tot ja s´ha inventat el Cyber Monday. Es tracta d´un esdeveniment comercial que també ha guanyat molta força sobretot per l´auge dels comerços online. Una gran quantitat d´establiments d´e-Commerce llançaran grans ofertes i descomptes aquest proper dilluns 27 de novembre perquè els usuaris puguin beneficiar-se durant tot el dia d´una àmplia gamma d´articles a preus rebaixats.

Tot i que és cert que el Black Friday encara és més popular que el Cyber Monday, aquesta última campanya va agafant cada cop més pes. De moment però, segons apunta PrestaShop, el 50% de les tendes del país s´apunten al Black Friday mentre que les plataformes online que s´uneixen a la celebració del Cyber Monday estan un 10% per sota. No obstant això, aquest famós dilluns és una bona oportunitat per comprar articles que se´ns hagin oblidat o que volem adquirir sense moure´ns de casa.