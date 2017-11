Diari de Terrassa celebrará hoy sus primeros 40 años de vida

Fue un día 23 también, pero de abril. Se han cumplido ya cuarenta años. Cuarenta años de periodismo local comprometido con la ciudad de la que retoñó y a la que sirve día a día, hora a hora. Hoy, 23 de noviembre, Diari de Terrassa celebrará el acto público central de estas conmemoraciones de su cuadragésimo aniversario. Será a partir de las seis de la tarde en el Centre Cultural.

A las seis se dará la bienvenida a los asistentes y se inaugurará la exposición que resume esas cuatro décadas del diario. A las siete se iniciarán los discursos institucionales y luego una conferencia de Carmina Crusafon, doctora en Ciencias de la Información, desgranará los retos de la prensa de proximidad en los que está inmerso este medio de comunicación. Crusafon, profesora en el departamento de Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), centra sus investigaciones en los modelos de negocio periodístico y la transformación del ecosistema mediático. Ganadora del primer Premi de Recerca sobre Nous Models de Negoci de la Premsa de Proximitat, convocado en el 2015, ha sido investigadora visitante en varias universidades internacionales: la City University of New Cork, la Vrije Universiteit Brussel (Bélgica), la británica University of Leeds y la University of California, de Los Ángeles.

Pasado y futuro

Un cóctel, previsto para las ocho de la tarde, servirá para concluir la jornada concebida, en palabras del presidente-fundador de este diario, Jualián Sanz Soria, para ofrecer "una mirada al pasado para encarar el futuro". Una mirada desde un medio de comunicación que ha querido ser eso, pero no sólo eso; también, una herramienta de vertebración "con un inequívoco espíritu de servicio a Terrassa", desde la efervescente y convulsa Transición hasta la democracia consolidada.

Desde una ciudad falta de escuelas y alcantarillas, de ambulatorios y de múltiples infraestructuras, gravada por una crisis galopante, pero vital y entusiasta, hasta una localidad moderna pero, como otras, con carencias. Si los periodistas son, como dice el aserto, notarios de la realidad, Diari de Terrassa, desde aquel 23 de abril de 1977, ha devenido "testigo y notario de una extraordinaria transformación de la ciudad gracias al esfuerzo y compromiso de todos los terrassenses", añade el editor del periódico.

Este diario, humilde referente del periodismo local, ha querido celebrar sus primeros 40 años de vida con un no menos humilde, pero voluntarioso, programa de celebraciones. Colaboró activamente con la Cursa de les Dones de este año y publicó el sábado pasado un suplemento especial de 152 páginas sobre su historia y sus retos. Y hoy se abrirá de nuevo a la ciudad, como siempre, para celebrar con ella su cumpleaños en el Centre Cultural de la Rambla d'Ègara.